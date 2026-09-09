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美史最大比特幣詐案 星國青年騙走近2.5億元認罪

編譯周芳苑／綜合報導
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來自新加坡的22歲男子林馬龍承認與朋友合謀，從華盛頓特區一名居民手中竊取價值近2...
來自新加坡的22歲男子林馬龍承認與朋友合謀，從華盛頓特區一名居民手中竊取價值近2.5億元的比特幣。(佛州布羅瓦郡警局照片)

來自新加坡的22歲男子林馬龍(Malone Lam，音譯)8日承認與朋友合謀，從華盛頓特區一名居民手中竊取價值近2.5億元的比特幣，創下美國史上最大的貨幣" rel="238553">加密貨幣盜竊案之一，之後利用洗錢所得揮霍無度。

林馬龍小學八年級輟學。他承認觸犯聯邦敲詐勒索罪，面臨最高20年監禁。聯邦地區法官科拉爾-科特利(Colleen Kollar-Kotelly)並沒有馬上安排在華盛頓進行量刑聽證會。

檢方稱，林馬龍籌組一個年輕人網絡，2023年起進行一連串的加密貨幣詐騙。他是本案被起訴的18名被告之一、第11人認罪，他的定罪是司法部調查重大突破。

林馬龍和同夥2024年8月利用人性弱點採取「社交工程學」(social engineering)手段，騙取一名華盛頓州男子2.45億餘元比特幣。

林馬龍的兩名同謀冒充谷歌(Google)和Gemini加密貨幣交易所的代表，首先向行騙目標發送一封電子郵件，聲稱他的谷歌帳戶遭未經授權進入，團夥成員之一隨後冒充谷歌安全團隊成員致電，警告他如果不驗證，帳戶將被關閉。

詐騙伎倆奏效，該男子授予谷歌雲端硬碟造訪權限、洩露安全碼，林馬龍和同夥盜取超過4100枚比特幣。

林馬龍事後幫助洗錢，並將盜取的加密貨幣兌換成現金，用洗錢而來的所得購買好幾輛跑車、在邁阿密租住豪宅、在夜總會揮霍數百萬元，曾在洛杉磯一家夜總會一晚就消費56.9萬元。

林馬龍瘋狂消費持續一個月，後來在邁阿密被聯邦調查局(FBI)探員逮捕。

根據起訴書，林馬龍在獄中與同夥通話時說：「我們總是討論萬一我入獄會是什麼樣子，但從沒想過竟然會這麼瘋狂。」

FBI指出，林馬龍極盡奢華購買的物品包括一個價值200萬元的名表、30多輛汽車，其中不乏名車如定製版保時捷(Porsches)、藍寶堅尼(Lamborghinis)和法拉利(Ferraris)。受審時，林馬龍表示這些車輛大部分是他自己購買的，但並非全部，法官問他是否記得哪些是由他親自購買，他回答說需要一些時間想一想。

精華 FAQ

  • 他承認與同夥合謀，從一名華盛頓州居民手中竊取價值近2.5億元的比特幣，成為美國史上最大的加密貨幣盜竊案之一。

  • 團夥先冒充Google與Gemini代表寄送郵件，再假扮安全團隊致電施壓，誘使受害者交出雲端硬碟權限與安全碼，最終盜走超過4100枚比特幣。

  • 檢方指他把洗錢所得換成現金，用來買多輛跑車、租住邁阿密豪宅，還在夜總會揮霍數百萬元，單晚最高消費達56.9萬元。

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