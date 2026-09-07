亞馬遜貨機墜毀邁阿密至少5死5傷 黑盒子已尋獲
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美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）今天表示，當局已尋獲亞馬遜貨機墜落邁阿密機場事故中的黑盒子。
法新社報導，霍曼迪在記者會上表示：「我們已經尋獲飛航資料紀錄器（FDR）和座艙語音紀錄器（CVR）」，即俗稱的黑盒子。這兩項設備將送往美國國家運輸安全委員會進行分析。
路透社報導，美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）旗下Prime Air一架貨機，在當地時間6日降落於邁阿密國際機場（Miami International Airport）時衝出跑道墜毀，造成5人死亡，另有5人受傷，其中3人情況危急。
霍曼迪表示，墜機現場「令人痛心」，並指出亞馬遜貨機墜毀事故的所有罹難者，當時都在一輛廂型車及一輛乘用車內。
NTSB主席表示，調查人員已尋獲飛航資料紀錄器（FDR）與座艙語音紀錄器（CVR），也就是俗稱的黑盒子，接下來會送往NTSB進行分析。 事故共造成5人死亡、5人受傷，其中3名傷者情況危急。NTSB指出，所有罹難者當時都在一輛廂型車與一輛乘用車內。 這架隸屬亞馬遜Prime Air的貨機，在當地時間6日降落邁阿密國際機場時衝出跑道並墜毀，事故現場情況被形容為令人痛心。
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NTSB主席表示，調查人員已尋獲飛航資料紀錄器（FDR）與座艙語音紀錄器（CVR），也就是俗稱的黑盒子，接下來會送往NTSB進行分析。
事故共造成5人死亡、5人受傷，其中3名傷者情況危急。NTSB指出，所有罹難者當時都在一輛廂型車與一輛乘用車內。
這架隸屬亞馬遜Prime Air的貨機，在當地時間6日降落邁阿密國際機場時衝出跑道並墜毀，事故現場情況被形容為令人痛心。
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