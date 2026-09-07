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伊州女吊死2歲兒 又引精神病發自辯

編譯彭馨儀／綜合報導
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涉嫌殺害親生又兒子的40歲伊利諾州女子科里。(威爾郡警長辦公室)
涉嫌殺害親生又兒子的40歲伊利諾州女子科里。(威爾郡警長辦公室)

伊利諾州法蘭克福(Frankfort)發生震驚社會的家庭慘劇。1日下午約4點，警方接獲報案指幼兒失去反應。警消趕赴現場時，鄰居正對2歲男童巴雷特(Barrett Walsh)實施心肺復甦術(CPR)。

有線電視新聞網(CNN)報導，法庭文件記載，鄰居發現巴雷特在地下室被繩索勒頸、懸掛於橫梁上，隨即解下並報警。救護人員到場時巴雷特已心臟驟停，送往新萊諾克斯(New Lenox)醫院後宣告不治。威爾郡法醫辦公室(Will County Coroner's Office)初步屍檢判定死因係頸部受壓窒息，認定為他殺。

案發時孩子的父親在外州，獲訊後已趕回家；家中的嬰兒及兩名放學回家的學齡兒童均安然無恙。

警方在主臥室浴室內發現40歲的母親科里(Corie A. Walsh)正持刀自殘，身穿衣服躺在積著血水的浴缸中，且手腕與大腿均有割傷。一名鄰居將刀奪下；科里表示殺害兒子是因為他是「魔鬼」與「反基督者」，並質問鄰居為何阻止她自殘。科里送醫後無生命危險，住院期間向警方供述的作案細節與現場事證吻合。

檢方在拒絕保釋的請願書中指出，科里案發前非常關注備受矚目的麻州女子克蘭西(Lindsay Clancy)殺子案。該案被告為前護理師，涉嫌殺害3名子女，辯方主張其患有產後精神病，最終因陪審團意見不一而流審。

法庭文件顯示，案發當天下午12時30分(即獲報前3個半小時)，科里仍持續在群組簡訊與朋友討論該案。檢方指控，科里曾揚言要傷害其他子女及待丈夫返家後對其不利。律師表示，事發時科里正處於嚴重的精神病發作與心理健康危機。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，警方與威爾-格蘭迪重案組(Will-Grundy Major Crimes Task Force)調查後，檢方正式對科里提出三項一級謀殺罪名指控。

科里目前被轉移至威爾郡成人拘留中心(Adult Detention Facility)等候聽證會。警方已扣押作案刀具並進行手機法證分析。伊利諾州兒童與家庭服務部門(DCFS)表示，過去無該家庭的相關通報紀錄。

精華 FAQ

  • 警方指40歲母親科里在法蘭克福家中殺害2歲兒子，鄰居發現男童被繩索勒頸懸掛在地下室橫梁上，送醫後不治，法醫初判為頸部受壓窒息他殺。

  • 警方在主臥浴室發現科里持刀自殘，躺在積血浴缸中且手腕、大腿皆有割傷；鄰居奪刀後，她稱殺子是因他是魔鬼與反基督者，並表示不滿被阻止自殘。

  • 檢方認為她在案發前密切關注麻州克蘭西殺子案，且事發前仍與友人討論；她還被指曾揚言傷害其他子女與丈夫，現已被收押等待聽證。

麻州 伊利諾州 伊州

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