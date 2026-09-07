我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

停不下來？亞馬遜貨機衝出跑道 撞車起火已5死5傷

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜的貨運飛機6日在邁阿密機場衝出跑道，撞及地面汽車，造成至少五死慘劇。圖為飛...
亞馬遜的貨運飛機6日在邁阿密機場衝出跑道，撞及地面汽車，造成至少五死慘劇。圖為飛機衝進機場旁的停車場。(歐新社)

一架承攬亞馬遜(Amazon)物流的波音767型貨機6日下午在邁阿密國際機場(Miami International Airport)降落時衝出跑道，波及地面車輛起火燃燒，警消人員全力搶救，目前已知至少有五人死亡、五人受傷。

時速逼近130哩？出事原因待調查

圖為被飛機壓扁的汽車。(路透)
圖為被飛機壓扁的汽車。(路透)

亞馬遜的貨運飛機6日在邁阿密機場衝出跑道，衝進機場旁的停車場。(路透)
亞馬遜的貨運飛機6日在邁阿密機場衝出跑道，衝進機場旁的停車場。(路透)

據有線電視新聞網(CNN)報導，邁阿密戴德郡(Miami-Dade)消防救援局(Fire Rescue)局長賈達拉(Raied Ray Jadallah)舉行記者會證實，這起事故釀成五死五傷的不幸，其中三人傷勢嚴重。

當地消防部門總共出動超過60個救援單位趕到現場救援，影片顯示貨機機頭衝撞汽車起火燃燒，濃煙直衝雲霄，火勢相當猛烈。

賈達拉表示，汽車內有多位民眾受困，情況相當危急，即時音訊串流平台Broadcastify傳出救援人員大喊：「夥伴們，飛機著火了！飛機著火了！快點！」並證實：「我們最後救治的傷者是已被救出的飛行員，所以我們需要盡快找到他們，對他們進行治療。」

邁阿密戴德郡警局局長科德羅-史圖茨(Rosie Cordero-Stutz)在記者會上證實，消防人員仍在處理燃油外洩問題，但現場公安危機已經排除。

報導指出，發生事故的波音767-300型貨機隸屬於以邁阿密為基地的21 Air貨運航空公司，主要承攬亞馬遜和DHL等多家企業貨運業務，聯邦航空管理局(FAA)資料顯示，這架機齡32年的飛機從波多黎各聖胡安(San Juan)起飛，原訂當地時間下午2時降落在邁阿密國際機場30號跑道，跑道長度超過9000呎。

不過曝光的空中交通管制錄音檔顯示，飛行員降落前並未發出任何緊急呼叫，因此尚不清楚貨機未能及時在跑道盡頭停止的原因，不過航班追蹤網站Flightradar24數據證實，貨機衝出跑道的速度逼近每小時130哩。

亞馬遜發言人南特爾(Kelly Nantel)對此不幸事件發表聲明表示：「對於今日在邁阿密國際機場發生事故，造成五人喪生，我們感到無比悲痛，在此向罹難者家屬、親友以及所有受此悲劇影響的人們致以最誠摯慰問。」並強調：「由21 Air航空公司運營的飛機在降落時發生事故，我們正與當地政府和官員密切合作，以掌握更多訊息並全力配合任何調查。」

FAA宣稱機場地面管制已於美東時間下午5時解除，但由於失事飛機仍在跑道末端，機場航班起降將持續延誤至7日，另外檢查人員報告宣稱，跑道上沒有發現飛機零件或碎片，但貨機衝出跑道時損毀導航設備，國家運輸安全委員會(NTSB)正在收集相關資料，以便儘速展開調查。

精華 FAQ

  • 事故發生在6日下午的邁阿密國際機場，當時一架波音767貨機準備降落30號跑道，卻在落地後衝出跑道並波及地面車輛，引發大火與大量濃煙。

  • 依消防單位說法，這起事故目前已知造成至少5人死亡、5人受傷，其中有3名傷者傷勢嚴重。現場救援單位超過60個，先後搶救受困民眾與飛行員。

  • 目前尚不清楚貨機為何未能在跑道盡頭停下，因為錄音顯示飛行員未發出緊急呼叫。FAA、NTSB已開始蒐集資料，機場航班也將持續延誤至7日。

亞馬遜 Amazon 波音

上一則

川推AI數據中心 69%民眾：別建在我家附近

延伸閱讀

波音767邁阿密貨機失事已5死 奧蘭多機場接收轉降航班

波音767邁阿密貨機失事已5死 奧蘭多機場接收轉降航班
波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死

波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死
美航班機上筆電起火 客艙驚慌1乘客燙傷 機組員及時撲滅

美航班機上筆電起火 客艙驚慌1乘客燙傷 機組員及時撲滅
美地勤扯壞中客機 不拔油管就開走…燃油狂撒一地

美地勤扯壞中客機 不拔油管就開走…燃油狂撒一地

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06
密蘇里州核發車牌機構稱，所有個人化車牌都必須經過三級審查，最後一階段還包括法律部門審核。(密州稅務廳官網)

密蘇里核准辱華字眼車牌 亞裔震驚控種族歧視

2026-09-03 10:28

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕