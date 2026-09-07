停不下來？亞馬遜貨機衝出跑道 撞車起火已5死5傷

亞馬遜的貨運飛機6日在邁阿密機場衝出跑道，撞及地面汽車，造成至少五死慘劇。圖為飛機衝進機場旁的停車場。(歐新社)

一架承攬亞馬遜 (Amazon )物流的波音 767型貨機6日下午在邁阿密國際機場(Miami International Airport)降落時衝出跑道，波及地面車輛起火燃燒，警消人員全力搶救，目前已知至少有五人死亡、五人受傷。

時速逼近130哩？出事原因待調查

圖為被飛機壓扁的汽車。(路透)

亞馬遜的貨運飛機6日在邁阿密機場衝出跑道，衝進機場旁的停車場。(路透)

據有線電視新聞網(CNN)報導，邁阿密戴德郡(Miami-Dade)消防救援局(Fire Rescue)局長賈達拉(Raied Ray Jadallah)舉行記者會證實，這起事故釀成五死五傷的不幸，其中三人傷勢嚴重。

當地消防部門總共出動超過60個救援單位趕到現場救援，影片顯示貨機機頭衝撞汽車起火燃燒，濃煙直衝雲霄，火勢相當猛烈。

賈達拉表示，汽車內有多位民眾受困，情況相當危急，即時音訊串流平台Broadcastify傳出救援人員大喊：「夥伴們，飛機著火了！飛機著火了！快點！」並證實：「我們最後救治的傷者是已被救出的飛行員，所以我們需要盡快找到他們，對他們進行治療。」

邁阿密戴德郡警局局長科德羅-史圖茨(Rosie Cordero-Stutz)在記者會上證實，消防人員仍在處理燃油外洩問題，但現場公安危機已經排除。

報導指出，發生事故的波音767-300型貨機隸屬於以邁阿密為基地的21 Air貨運航空公司，主要承攬亞馬遜和DHL等多家企業貨運業務，聯邦航空管理局(FAA)資料顯示，這架機齡32年的飛機從波多黎各聖胡安(San Juan)起飛，原訂當地時間下午2時降落在邁阿密國際機場30號跑道，跑道長度超過9000呎。

不過曝光的空中交通管制錄音檔顯示，飛行員降落前並未發出任何緊急呼叫，因此尚不清楚貨機未能及時在跑道盡頭停止的原因，不過航班追蹤網站Flightradar24數據證實，貨機衝出跑道的速度逼近每小時130哩。

亞馬遜發言人南特爾(Kelly Nantel)對此不幸事件發表聲明表示：「對於今日在邁阿密國際機場發生事故，造成五人喪生，我們感到無比悲痛，在此向罹難者家屬、親友以及所有受此悲劇影響的人們致以最誠摯慰問。」並強調：「由21 Air航空公司運營的飛機在降落時發生事故，我們正與當地政府和官員密切合作，以掌握更多訊息並全力配合任何調查。」

FAA宣稱機場地面管制已於美東時間下午5時解除，但由於失事飛機仍在跑道末端，機場航班起降將持續延誤至7日，另外檢查人員報告宣稱，跑道上沒有發現飛機零件或碎片，但貨機衝出跑道時損毀導航設備，國家運輸安全委員會(NTSB)正在收集相關資料，以便儘速展開調查。