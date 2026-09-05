加州In-N-Out有人持棍棒鬧事 大學生「持鍋鏟」跳窗制伏

加州一家 In-N-Out漢堡店。非本文涉事店家。（路透）

加州 一間In-N-Out漢堡店日前發生一起衝突，一名女子持木棍在店內鬧事，20歲大學生盧卡奧佩曼（Luca Opperman）當時正在得來速取餐，聽見巨響後直接跳過取餐窗口進入店內，隨手拿起鍋鏟與女子對峙，最後趁對方轉身時將她制伏並奪走木棍。事件曝光後他被網友封為「小鎮英雄」，連In-N-Out營運長也公開稱讚他的勇敢與機智。

根據洛杉磯 時報及KTLA報導，事件發生在9月2日凌晨、加州雷克埃爾西諾（Lake Elsinore）一家In-N-Out。影片中可見，一名女子手持大型木棍，一名男子則在In-N-Out店內與她周旋。

一名目擊者表示，涉案女子當時不斷對In-N-Out員工大吼，甚至一路追趕店員，將他們逼進餐廳後方的房間。隨後，一名男子介入，手上還拿著鍋鏟與女子對峙。

這名男子就是奧佩曼。他表示，事發前自己才剛在得來速點餐，開到窗口準備取餐，就突然聽到「非常巨大的敲擊聲」。

「我抬頭一看，就看到一個女的拿著球棒大小的棍子，舉過頭頂狠狠砸在櫃台上。」奧佩曼回憶。

他當下沒有選擇離開，而是直接跳過得來速窗口進入餐廳，並從附近櫃台拿起一把鍋鏟。奧佩曼過去曾是體操選手、橄欖球員及跑酷教練，目前則從事自由式蹦床運動。

奧佩曼透露，自己拿著鍋鏟時，女子還曾揮舞木棍攻擊他。「我揮舞著鍋鏟，對她大喊：『出去！出去！』」他接受KTLA訪問時說。

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警方表示，河濱郡警長辦公室（Riverside County Sheriff's Office）警員隨後趕抵現場。女子最終自行離開店內，之後遭警方拘留。

洛杉磯時報報導，涉事女子為53歲、來自加州雷德蘭茲（Redlands）的安東妮塔桑切斯（Antonieta Sanchez）。警方表示，事件沒有造成任何人受傷，桑切斯涉嫌重罪毀損及持武器示威而遭逮捕。

奧佩曼事後表示，自己之所以選擇介入，也與過去曾在速食業工作有關。他說：「我知道In-N-Out員工的薪水不錯，但薪水再好，也不值得被一個拿棍子的瘋狂女士攻擊。」

「我有一種必須為我的同事挺身而出的感覺。」他說。