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1陪審員不接受判無罪 麻州產後憂鬱母殺3子案流審

記者胡玉立／綜合報導
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克蘭西殺死三名子女後跳樓自殺，下半身癱瘓，該案審理21天，成為全國焦點，陪審團至...
克蘭西殺死三名子女後跳樓自殺，下半身癱瘓，該案審理21天，成為全國焦點，陪審團至4日仍無法達成一致共識，法官宣布流審。（美聯社）

麻州36歲產房護理師琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)被控謀殺三名稚齡子女案，在經過21天庭審、陪審團審議七天後，法官蘇利文 (William Sullivan)4日宣布，陪審團未能就此案達成一致意見而流審。

美聯社及全國廣播公司(NBC)報導，克蘭西弒子案在全美引發人們對產後母親心理健康問題的廣泛關注，克蘭西是否應承擔刑事責任，各界看法分歧。當法官宣布審判未達成任何結論、此案流審時，似乎並未讓法庭上的任何人感到意外；克蘭西和她的家人也沒有表現出任何情緒波動。

未撇罪行 不認一級謀殺

不過，相關審議在本周最後一刻曾出現戲劇性轉折。在陪審團第三次告訴法官審議無法達成一致意見，法官準備宣布審判無效前，曾允許辯護律師向麻州最高法院提出上訴；但麻州高院駁回了辯方要求阻止法官宣布審判無效的緊急上訴。

克蘭西被控2023年1月在家中以運動彈力帶勒死三名子女：5歲的科拉(Cora)、3歲的道森(Dawson)以及8個月大的卡蘭(Callan)。克蘭西作案後隨即從二樓窗戶跳下，至今腰部以下癱瘓。她沒有否認自己殺了這些孩子，但她對三項一級謀殺指控均不認罪。

辯方律師雷丁頓(Kevin Reddington)指克蘭西當時罹患產後憂鬱症和罕見的產後精神病，受處方藥過度用藥所影響，案發後試圖自殺；檢方則表示克蘭西預謀殺人，動手時很清楚自己在做什麼。

依麻州法律刑事案件必須陪審團全數通過，雖然11人同意無罪，但有一人反對，法官蘇利...
依麻州法律刑事案件必須陪審團全數通過，雖然11人同意無罪，但有一人反對，法官蘇利文宣布流審。（美聯社）

裁決未出 並非代表無罪

這次陪審團有九名女性和三名男性。雷丁頓聲稱，有一名男性陪審員堅持不接受陪審團判定其當事人無罪的立場。

雷丁頓說，「陪審團女團長告訴我……有一個人不願意遵從法律…她又說『目前是11票對1票，支持判決無罪。』有一個人認為案件存在合理懷疑，卻拒絕依照法律作出判決。」雷丁頓前一天曾要求撤換該陪審員，但遭法官拒絕。

麻州刑事裁決須全體一致。審判無效並非無罪或定罪，只代表沒有有效裁決；檢方可選擇組成全新陪審團再審、與辯方協商，或撤銷起訴。麻州普利茅斯郡(Plymouth County)地方檢察官克魯茲(Timothy Cruz)表示，檢方不會立即決定是否進行第二次審判。他說：「此案最終目的始終是為那些可愛的孩子伸張正義。」

在為期21天的庭審中，陪審團聽取克蘭西在卡蘭出生後精神狀況急劇惡化的證詞；審判後期，這場爭論演變成醫學專家之間的較量。

審判開始時，克蘭西的前夫派翠克(Patrick Clancy)曾描述他回家發現孩子時的恐怖情景；檢方播放了一段七分鐘的九一一警報錄音，錄音中可以聽到他發現屍體的聲音。但派翠克受訪時表示，他已原諒克蘭西，並相信她的行為是精神疾病所導致。

被告律師Reddington手持「好媽媽也會有可怕想法」一書，論辯新手媽媽和產婦...
被告律師Reddington手持「好媽媽也會有可怕想法」一書，論辯新手媽媽和產婦心理。（路透）

小孩父親：再審極其痛苦

派翠克的律師4日發表聲明表示：「如果要透過另一場審判再次經歷這場悲劇，對派翠克而言將是極其痛苦的事情。」

川普總統4日首度公開談論克蘭西案件，並預測這名麻州母親將接受第二次審判。「我想應該會有第二次審判。這是一起非常可怕的案件。」川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，「你看，她做了一件非常、非常可怕的事情。沒有比這更糟的了。」

川普又說，「但你們之後會知道她要付出什麼代價。一定會有代價。她可能會被送進精神療養機構、監獄，或是其他地方。不過，我想他們應該會再進行一次審判。真是令人遺憾。」

克蘭西發給母親的短信。（路透）
克蘭西發給母親的短信。（路透）

精華 FAQ

  • 因陪審團經過 7 天審議後仍無法達成一致意見，麻州又要求裁決必須全體一致，因此法官宣布審判無效，案件最終流審。

  • 辯方主張她罹患產後憂鬱與罕見產後精神病，且受處方藥影響；檢方則認為她是預謀殺人，犯案時清楚知道自己的行為。

  • 不是。審判無效只代表沒有有效裁決，既不是無罪也不是定罪；檢方可選擇重組陪審團再審、與辯方協商，或撤銷起訴。

蘇利文 心理健康 麻州

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