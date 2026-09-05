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母殺3子案／檢改變訴訟策略？分析：可能精簡指控

編譯廖振堯／綜合報導
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克蘭西案連日來成為全國焦點，各方意見分歧。圖中為克蘭西的律師被媒體團團圍住。（美...
克蘭西案連日來成為全國焦點，各方意見分歧。圖中為克蘭西的律師被媒體團團圍住。（美聯社）

被控殺害三名子女的麻州36歲產房護理師琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)謀殺案進入陪審團審議的第七天，12人組成的陪審團仍表示無法就克蘭西是否應承擔刑事責任達成一致結論，法官蘇利文(William Sullivan)4日宣布流審。克蘭西將繼續被收押，普利茅斯郡(Plymouth)地方檢察官克魯茲(Timothy Cruz)將決定是否重審。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，由於審判無效，被告的羈押條件將恢復到審前狀態，克蘭西將繼續被關押在特克斯伯里(Tewksbury)州立醫院接受精神治療，她自2023年以來一直被關押在該處。若克蘭西因精神失常而被判無罪，她將被無限期留在精神療養機構；若被判須負刑事責任，則將入獄服刑。

克魯茲將決定是否繼續以一級謀殺罪名提起重審，或是改指控較輕的罪名，並由新的陪審團審理，或者考慮認罪協議；也可能決定不重審此案。在4日審判無效後，克魯茲在法院外的新聞發布會上表示他不會立即宣布這些計畫。

克蘭西的辯護律師雷丁頓(Kevin Reddington)本周稍早表示，如有必要他已準備好重審此案，但他認為克蘭西在情感上還沒有準備好再次受審。雷丁頓先前曾批評克魯茲以一級謀殺罪起訴克蘭西，該罪名必須由陪審團審判；較輕的罪名則可以僅由法官審判或達成認罪協議。

羅耀拉法學院(Loyola Law School)教授列文森(Jessica Levinson)認為，檢方很可能再次提起指控，因為陪審團的成員在不同審判之間可能完全不一樣，檢方也可能採取截然不同的策略。她表示與其讓陪審團在一級謀殺、二級謀殺、過失殺人、因精神疾病或缺陷而無罪之間選擇，檢方可能會提出一個更加精簡的指控。

CBS新聞法律分析師波利西(Caroline Polisi)相信檢方會重審並表示重審對檢方有利，「他們可以簡化流程，可以回顧第一次審判中哪些地方做得對或不對，並加以改進。」例如她建議檢方或許應該重新考慮關於克蘭西偽造自殺未遂的論點，聚焦在「她是否能分辨是非，而不是試圖證明這是一場偽造的自殺未遂」。

精華 FAQ

  • 因為12人陪審團在第7天仍無法就她是否應負刑事責任達成一致，法官因此宣布審判無效。案件接下來將由檢方決定是否重審或調整起訴方向。

  • 普利茅斯郡地方檢察官可選擇重新以1級謀殺罪重審，也可改提較輕罪名、尋求認罪協議，甚至決定不再重審。檢方目前未立即公布最終策略。

  • 分析人士認為，檢方可能改採更精簡的指控，避免讓陪審團在多種罪名間複雜選擇，並回顧首審成敗。也有人建議聚焦她是否能辨別是非，而非強調偽造自殺未遂。

麻州 蘇利文 克魯茲

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