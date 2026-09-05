精神病母殺3子／每8位產婦有1人產後憂鬱 但精神病極少

克蘭西的律師Kevin Reddington主張被告有產後憂鬱症及產後精神病，犯案時是精神失常狀態。（美聯社）

麻州 36歲產房護理師琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)2023年殺害了自己的三個年幼子女，隨後試圖自殺；辯護律師稱克蘭西是因為嚴重產後精神疾病才導致悲劇。這起案件也讓產後心理問題更受大眾注意，路透整理出相關應知事項。

產後精神健康問題是指孕期或分娩後可能出現的情緒、心理、行為問題，嚴重程度不一，從相對輕微且短暫的情緒波動到需要治療的嚴重疾病都有。最常見的產後症狀是產後憂鬱症 (postpartum depression)，但有些新手媽媽也會出現產後焦慮、恐慌症、強迫症、創傷後壓力症候群，以及極少數情況下出現的精神病。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，大約八分之一的美國女性會經歷產後憂鬱症，焦慮症的人數可能更多。心衛專家表示許多病例未被診斷出來，因為產婦和丈夫可能會感到尷尬、內疚，或可能認為是正常情況。

產後精神健康問題可能影響任何年齡、收入、背景的母親，包括以前從未患過精神疾病的人。美國婦產科醫師學會(ACOG)建議所有女性在懷孕和產後都應接受心理健康 篩檢。國立衛生研究院(NIH)及其他機構的專家指出，這些症狀是醫學問題，勿歸咎於個人失敗或表現不稱職。

那麼產後憂鬱症與「產後情緒低潮(baby blues)」又有什麼不同？產後情緒低潮極常見，高達八成的新手媽媽都會經歷。症狀包括情緒波動、易怒、愛哭、感覺不知所措。ACOG指出這些症狀通常在分娩後幾天內出現，並在兩周內無需治療即可自行緩解。

產後憂鬱症則更為嚴重、持續時間更長，症狀可能包括持續悲傷、絕望、對活動失去興趣、難以與寶寶建立親密關係、睡眠或食慾改變、無價值感、自殘念頭，通常需要專業的評估和治療。危險因子包括個人或家族有憂鬱症、焦慮症、躁鬱症或其他精神病史。

克蘭西罹患的產後精神病(postpartum psychosis)是一種罕見但嚴重的精神疾病。2017年針對全球盛行率的分析估計，這種疾病通常發生於每1000次生產中的約一至兩例。症狀可能包括幻覺、妄想、嚴重混亂、偏執，以及劇烈的情緒變化。

由於這種疾病可能使母親和嬰兒都面臨危險，因此需要立即接受醫療處置，且通常需要住院治療。醫療專業人員提醒家屬，如果出現上述症狀，應立即尋求緊急醫療救助。