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飆歧視言論又動粗 美航乘客制伏滋事男子 用束帶膠帶五花大綁

編譯周辰陽／即時報導
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美國航空波音737-800客機。（路透）
美國航空波音737-800客機。（路透）

美國航空4日證實，一架從達拉斯—沃斯堡飛往紐瓦克的班機因乘客滋事，3日深夜轉降巴爾的摩。挺身而出的乘客指出，這名乘客的行為讓所有人都面臨風險，迫使他們介入。

CBS紐約新聞報導，這起事件發生在美國航空AA 618班機上。乘客奧萊尼克（Richard Olenick）與退休執法人員梅希亞（Juan Mejia）表示，班機起飛約2小時後，場面突然陷入混亂。

目擊者表示，滋事乘客發表仇視同志的言論，還以種族歧視字眼辱罵試圖平息事態的空服員，接著開始動粗。梅希亞說：「就像打開開關一樣，突然從安靜變成叫喊和一片混亂。我轉過身，發現那個人雙手掐住坐在他旁邊、靠走道座位那名可憐男子的脖子，像是在攻擊他。」

▲ 影片來源：x平台@Complex（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

坐在滋事男子前方兩排的梅希亞和奧萊尼克一直注意事態發展，並聲稱男子開始有肢體動作後決定介入。奧萊尼克告訴ABC新聞：「胡安立刻知道必須採取行動。他馬上起身，跳到那名乘客旁邊的座位，開始設法制伏他，控制住局面。」

兩人使用空服員提供的束帶和強力膠帶將男子五花大綁。奧萊尼克分享的照片顯示，男子手腕、身體和頭部被纏上多圈膠帶，整個人被綁在座位上。兩人一直守到飛機降落巴爾的摩，由登機的執法人員將男子拘捕。梅希亞說：「我們不是想傷害這個人，只是想制伏並控制住他，不讓情況進一步升級。」

男子被帶下飛機後，班機繼續飛往紐瓦克。美國航空表示，顧客和團隊成員的安全是首要任務，公司不容忍暴力，也感謝團隊成員展現專業與顧客的理解。

馬里蘭州運輸管理局警察局表示，男子是67歲亞利桑那州居民倫丁（Arthur Lundeen）。聯邦調查局（FBI）表示，倫丁目前因州級罪名遭到羈押，FBI正調查飛行期間發生的事件，並將與馬里蘭聯邦檢察官辦公室協商，以決定是否提出聯邦指控。

精華 FAQ

  • 因一名67歲男乘客在機上辱罵、發表歧視言論後又動粗攻擊他人，情勢失控，飛航安全受威脅，班機因此緊急轉降巴爾的摩處理。

  • 退休執法人員與另一名乘客在空服員協助下介入，使用提供的束帶與強力膠帶將男子綁住，固定在座位上，直到飛機降落並交由執法人員帶走。

  • 馬里蘭州運輸管理局警察局確認男子為Arthur Lundeen，已因州級罪名遭羈押；FBI也在調查飛行期間事件，並研議是否提出聯邦指控。

同志 種族歧視 退休

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