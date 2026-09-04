產後精神病釀悲劇？麻州母殺死3幼子 陪審團1票卡關恐重新審判

麻州女子克蘭西被控謀殺3名年幼子女，4日在普利茅斯郡高等法院出庭受審。(路透)

美國麻州 2023年1月發生一起三重謀殺案，被告克蘭西（Lindsay Clancy）勒死3名年幼子女，被控謀殺；辯方主張她犯案時受產後精神病影響，引發全美對刑事責任及母親產後心理健康 的討論。經一連串法庭攻防後，陪審團仍無法達成一致裁決，法官最終於4日宣布審判無效（mistrial）。

紐約時報 與路透報導，現年36歲的克蘭西當時在家中地下室以運動彈力帶勒死5歲的柯拉（Cora）、3歲的道森（Dawson）和8個月大的卡蘭（Callan）3名子女，之後持刀割傷自己，再從2樓窗戶跳下企圖輕生，導致癱瘓。控辯雙方對犯案事實並無爭議，攻防焦點在於克蘭西犯案時的精神狀態。

辯方律師雷丁頓（Kevin Reddington）主張，克蘭西是一名慈愛的母親，行兇時正處於產後精神病發作狀態，應以精神失常為由判她無罪。檢方並未否認曾任麻州總醫院（Massachusetts General Hospital）產房及分娩護士的克蘭西一直面臨心理健康問題，但主張她有能力理解殺害子女是錯誤的，卻仍有意這麼做。

檢方提出一名心理學家的證詞，這名心理學家檢查克蘭西後認為，她曾計畫自殺，並因「深信沒有她，孩子會受苦」而選擇殺害子女。檢方也提出證據顯示，克蘭西犯案前讓丈夫外出取餐並前往藥局，且曾用手機計算丈夫返家需要多少時間。

陪審團耗時7天、約38小時審議，其中約一半時間陷入僵局。11名陪審員認為應判克蘭西無罪，另1人則主張有罪；其他陪審員指稱，這名唯一持異議者承認對克蘭西是否應負刑事責任存疑，卻拒絕適用法律標準。

主審法官蘇利文（William Sullivan）4日上午表示，陪審團已送出紙條，稱「懷著沉重的心情」仍無法達成一致裁決，因此將宣布審判無效。麻州最高法院當天下午駁回辯方上訴，全案最終以審判無效收場。

這起案件透過電視轉播，吸引全美民眾關注，也再度引發美國如何處理女性產後心理健康問題，以及司法制度應如何處理母親殺害子女案件的長期辯論。案件甚至引起美國總統川普關注，他預料還會再次審判，並說：「這是一場可怕的悲劇。她做了一件非常、非常可怕的事。沒有比這更糟的了。但你們會知道必須付出什麼代價。會有代價的。」

克蘭西的律師表示，她將繼續被安置在機構內。普利茅斯郡檢察官克魯茲（Tim Cruz）則表示，尚未決定是否尋求重新審判，並強調：「孩子遭到謀殺，而我們的工作就是尋求正義。」

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