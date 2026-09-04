明州公寓2死6傷槍案 凶手常鬧事面臨驅趕

明尼阿波利斯市中心公寓二死六傷槍擊案隔日，當地教會人士前往案發地點為不幸受害者祈禱。(美聯社)

2日發生在明尼蘇達州 明尼阿波利斯市中心公寓大樓、造成二死六傷的槍擊 案，遭警方當場擊斃的槍手，據信是現年35歲的卡爾頓·約翰遜(Carlton Neal Johnson)。他因經常在公寓鬧事而面臨驅趕；6月因為向住戶展示手槍，遭到警方調查，但當時並未被起訴。

主導調查此案的明州 刑事偵查局長埃文斯(Drew Evans)3日表示，槍手的驗屍正在進行中，身分仍有待亨內平郡(Hennepin County)法醫辦公室確認。明城代理警察局長彼得森(Bill Peterson)2日表示，警方熟悉該嫌犯。

埃文斯說，槍擊案一開始發生在公寓入口外，約翰遜開槍打傷一名據信是他孩子母親的女子；孩子沒有受傷。隨後，他對兩名大樓工作人員開槍，然後搭電梯到9樓，殺了兩名住戶，之後在與警方交火中被擊斃。目前不清楚約翰遜是蓄意攻擊住戶，還是在走廊偶遇行凶。

當局尚未確認兩名死者身分。六名傷者中有三名警察，其中一名警察腹部中兩槍，2日晚間已接受手術；一名警察腿部中槍，另一名警察傷勢無生命危險。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，約翰遜因一連串事件遭公寓大樓驅逐；其中包括涉嫌襲擊公寓內住戶和向公寓管理人員展示槍枝。

法庭文件顯示，約翰遜去年3月在東格蘭特街15號「海岸線廣場」(Shoreline Plaza)簽署租約；今年6月16日，律師事務所去函告知約翰遜，租約將於6月29日終止。信函列舉自1月以來發生的六起事件，其中包括3月約翰遜涉嫌「襲擊公寓內住戶」，6月11日約翰遜進入物業管理辦公室向工作人員展示一把槍；他還多次向住戶聲稱自己拿到新槍，在附近人行道向行人亮出槍枝。

法庭文件顯示，約翰遜曾請求公寓管理處再給他機會，但約翰遜仍「繼續違反租賃協議和最後機會指令」。後來有人報警；據亨內平郡檢察官辦公室聲稱，警方指約翰遜持合法持槍許可證，他展示了武器，但武器並未從腰間取出；因此當時檢方認定證據不足，無法對其提出指控。