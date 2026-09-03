目擊者「感覺每一層樓都發生槍擊」明尼阿波利斯市槍擊案 2死4傷

明尼阿波利斯市區爆發槍擊案，二死四傷，警方趕赴現場。(路透)

明尼阿波利斯市中心2日(周三)下午發生槍擊 案，造成至少兩人死亡、四人受傷，傷者包括兩名警察，FBI 已緊急介入，有關當局已派員前往現場因應。

明尼阿波利斯警察局發言人加勒特·帕滕(Garrett Parten)警官在周三晚間的新聞發布會上表示，槍手已經死亡；但目前尚不清楚的死因。另一名死者身分不明。

根據當地警方與醫療單位說法，槍擊事件發生在市中心東格蘭特街(East Grant Street)15號的一棟公寓大樓內、靠近明尼阿波利斯會議中心，警方約在下午4時30分過後接獲報案，證實多人遭到槍擊，包括兩名警察。

目前已知其中一名員警腿部中彈，另一人腹部中彈，兩人的詳細情況仍待進一步確認。另一名警員受傷，但並非被槍擊傷。

美聯社報導，明尼阿波利斯警察局(Minneapolis Police Department)警告民眾避開槍案發生區域。警方尚未公布有關傷者人數與其狀況的進一步資訊。

明尼阿波利斯市區爆發槍擊案，二死四傷，警方趕赴現場。(美聯社)

大批警力在案發後趕赴現場馳援，稱槍手已經倒地(down)，當局仍在調查槍擊案起因及經過。

48歲的烏梅庫阿·阿格紐(Umecua Agnew)說，當時她正和另外兩名成年人和一個孩子一起搭乘公寓大樓的電梯，突然聽到槍聲。電梯門打開後，她按下按鈕返回位於八樓的公寓。

「天哪，感覺每一層樓都在發生槍擊，」她說。

阿格紐女士4月搬進了這棟大樓，她說她一直待在公寓裡，直到警察護送她出去。 「我感謝上帝，讓我能夠回到自己的公寓，」她說。

19歲的賈凱·亨德森(Jahkai Henderson)聽到槍聲響起，看到警察們手持突擊步槍從警車裡衝向大樓。片刻之後，他看到有人躺在擔架上，渾身是血，被抬了出來。

明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)在社群媒體上發文表示，州政府官員已抵達現場，協助地方執法機關因應這起槍擊案。

華茲說：「感謝執法人員今天下午積極投入，確保明尼阿波利斯市中心鄰里居民的安全。明尼阿波利斯正在為我們的第一線救援人員祈禱。」

今年1月，聯邦移民執法人員在兩起獨立事件中槍殺了兩名抗議者蕾妮·古德和亞歷克斯·普雷蒂，此後明尼阿波利斯一直處於緊張狀態。槍擊事件發生後，抗議者與聯邦執法人員之間爆發了暴力騷亂和衝突，引發了全國關注。