拖車內發現多名少女…一夫多妻制教派領袖虐兒再判24年徒刑

50歲的一夫多妻制教派領袖貝特曼於25日出席位於亞利桑納州的科科尼諾郡高等法院進行量刑聽證會。（美聯社）

50歲的一夫多妻制教派領袖貝特曼(Samuel Bateman) 涉嫌在亞利桑納州 用一輛不通風拖車運送女孩，24日被判三項虐待兒童罪名、24年監禁；他此前已因組織兒童性犯罪而被判50年聯邦監禁，服刑期間又罪加一等。

貝特曼最新被控三項虐待兒童罪名源自2022年8月在弗拉格斯塔夫(Flagstaff)一次交通攔截，警方在他駕駛的拖車內發現三名11至14歲女孩。車內有簡易廁所、沙發和折疊椅，但無空調和安全帶。有人看到小手從車門縫隙伸出而向警方舉報。

貝特曼涉案小團體是傑夫斯(Warren Jeffs)曾領導的一夫多妻制教派分支。巴特曼目前正在聯邦監獄服刑50年，罪名是脅迫年僅9歲的女孩與他和其他成人發生性行為、以及密謀從保護性監護中綁架女孩，真人真事被拍攝為Netflix劇集。

法官斯坦萊格(Joshua Steinlage)稱，拖車裡的女孩們面臨極大危險，再加上其他因素，下令貝特曼服完50年聯邦刑期後再服州刑期。

貝特曼辯稱全心全意愛著這些可愛的人們，從沒有想過傷害她們。

拖車裡當年14歲的受害者說，她12歲時被貝特曼性侵，不得不接受心理治療。

自稱先知的貝特曼此前聲稱自己有20多名「靈妻」(spiritual wives)，包括10名未滿18歲的女孩。

在追加的州級罪行中，貝特曼坦承知道女孩們被困在悶熱拖車裡好幾個小時而且通風很差，但也說，他以為停車時女孩們已出來，被攔下時得知女孩們還在車內感到很震驚。

科科尼諾郡(Coconino County)檢察官巴克(Ammon Barker)聲明，最新判決確保貝特曼永遠無法再傷害兒童。

聯邦當局稱，貝特曼頻繁往返於亞利桑納、猶他、科羅拉多和內布拉斯加州之間，建立「耶穌基督末世聖徒原教旨主義教會(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, FLDS)」一個分支網。

貝特曼和他的追隨者奉行一夫多妻制，是該教會早期教義的遺風。但教會1890年已放棄這項做法，如今更嚴格禁止。

貝特曼是傑夫斯的得力助手之一。傑夫斯曾領導該教派，目前因性侵兒童罪在德州服無期徒刑。