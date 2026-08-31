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大峽谷暴洪沖進營地、沖走橋梁 逾20人失蹤

編譯彭馨儀／綜合報導
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亞利桑納州大峽谷29日驚傳暴洪，超過20人「失蹤或下落不明」。圖為山洪過後，岩石...
亞利桑納州大峽谷29日驚傳暴洪，超過20人「失蹤或下落不明」。圖為山洪過後，岩石裸露，滿地泥濘。(美聯社)

亞利桑納州大峽谷驚傳暴洪(flash flood)，超過20人「失蹤或下落不明」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)播出的影片顯示科羅拉多河(Colorado River)水流湍急，泥石流及金屬碎片順流而下。在光明天使露營區(Bright Angel Campground)的遊客維奧拉(Erica Viola)拍攝影片說，管理員要大家儘快跑向最近的橋梁撤離。她的丈夫斯維丁(Scott Svedin)說，大家當時拚命逃跑，「我們聽到有人喊『快跑！』，50個人就趟著深水往橋上衝。」

維奧拉說，「剛到橋邊，15呎高的水牆就沖進幻影牧場(Phantom Ranch)營地，把橋都沖走了。宿舍、烤肉架、冰櫃和挖土機也全漂走了。」

大峽谷國家公園管理局(Grand Canyon National Park Service)發布聲明指出，29日下午2時30分左右，熱門健行景區光明天使峽谷(Bright Angel Canyon)與幻影牧場暴發嚴重山洪，幾乎所有橫跨光明天使溪(Bright Angel Creek)的人行橋都被沖毀，導致徒步者完全無法跨越溪流過河。國家公園管理局(National Park Service)呼籲29日曾在該地的徒步者或預訂營地者，儘快聯繫調查服務處(ISB)提供資訊。

30日稍早，NPS官員表示除失聯者外，已有62人從幻影牧場及北凱巴布步道(North Kaibab Trail)下段空中撤離至大峽谷南緣(South Rim)的瑪斯威克旅館(Maswik Lodge)餐廳，由美國紅十字會(American Red Cross)在現場協調並提供各項物資援助。目前尚未收到人員傷亡報告。

大峽谷國家公園管理局表示，多個營地與步道已關閉且無重開日程。30日下午，正與亞利桑納州公共安全廳(Arizona Department of Public Safety)協調，繼續進行空中疏散。大峽谷31日仍可能面臨雷暴與強降雨，恐引發二次暴洪、泥石流及落石。

精華 FAQ

  • 暴洪沖進光明天使峽谷與幻影牧場，幾乎所有跨越光明天使溪的人行橋都被沖毀，營地設施也被水流帶走，造成徒步者無法過河並一度有逾20人失蹤。

  • 遊客在管理員指示下，緊急往最近的橋梁撤離，冒著深水衝上橋面逃生。之後共有62人從幻影牧場及北凱巴布步道下段，經空中撤離到南緣的瑪斯威克旅館。

  • 公園已關閉多個營地與步道，並與亞利桑納州公共安全廳協調持續空中疏散，同時呼籲29日到過當地的徒步者或預訂營地者聯繫調查服務處提供資訊。

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