大峽谷暴洪沖進營地、沖走橋梁 逾20人失蹤

亞利桑納州大峽谷29日驚傳暴洪，超過20人「失蹤或下落不明」。圖為山洪過後，岩石裸露，滿地泥濘。(美聯社)

亞利桑納州 大峽谷驚傳暴洪(flash flood)，超過20人「失蹤或下落不明」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)播出的影片顯示科羅拉多河(Colorado River)水流湍急，泥石流及金屬碎片順流而下。在光明天使露營區(Bright Angel Campground)的遊客維奧拉(Erica Viola)拍攝影片說，管理員要大家儘快跑向最近的橋梁撤離。她的丈夫斯維丁(Scott Svedin)說，大家當時拚命逃跑，「我們聽到有人喊『快跑！』，50個人就趟著深水往橋上衝。」

維奧拉說，「剛到橋邊，15呎高的水牆就沖進幻影牧場(Phantom Ranch)營地，把橋都沖走了。宿舍、烤肉架、冰櫃和挖土機也全漂走了。」

大峽谷國家公園管理局(Grand Canyon National Park Service)發布聲明指出，29日下午2時30分左右，熱門健行景區光明天使峽谷(Bright Angel Canyon)與幻影牧場暴發嚴重山洪，幾乎所有橫跨光明天使溪(Bright Angel Creek)的人行橋都被沖毀，導致徒步者完全無法跨越溪流過河。國家公園管理局(National Park Service)呼籲29日曾在該地的徒步者或預訂營地者，儘快聯繫調查服務處(ISB)提供資訊。

30日稍早，NPS官員表示除失聯者外，已有62人從幻影牧場及北凱巴布步道(North Kaibab Trail)下段空中撤離至大峽谷南緣(South Rim)的瑪斯威克旅館(Maswik Lodge)餐廳，由美國紅十字會(American Red Cross)在現場協調並提供各項物資援助。目前尚未收到人員傷亡報告。

大峽谷國家公園管理局表示，多個營地與步道已關閉且無重開日程。30日下午，正與亞利桑納州公共安全廳(Arizona Department of Public Safety)協調，繼續進行空中疏散。大峽谷31日仍可能面臨雷暴與強降雨，恐引發二次暴洪、泥石流及落石。