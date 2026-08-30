「非隨機犯案」俄勒岡5死兇殺 男槍殺女友和親人後自盡

警方車輛停靠在奧勒岡州森林格羅夫（Forest Grove）附近，正在該處的一棟民宅附近調查一起大規模殺人案。（美聯社）

俄勒岡州波特蘭市(Portland) 郊外一處鄉村住宅發生五死兇殺案，警方24日確認受害者身份，包括嫌疑人的女友以及女友的母親、祖母和兩名朋友；36歲嫌疑人帕克(Benjamin Charles Parker)於案發後自殺身亡。

受害者陳屍於俄勒岡州森林格羅夫(Forest Grove)，帕克則被發現死於位處華盛頓州埃納姆克勞(Enumclaw)的汽車內，兩地相距約187哩(301公里)。警方認為，帕克是自殺身亡。

華盛頓郡警長辦公室(Washington County Sheriff's Office)表示，這一起兇殺案的受害者除了帕克的女友26歲斯特拉·傑德·金西(Stella Jade Kimsey)外，另有女友的60歲母親羅文·卡拉·金西(Rowan Karla Kimsey)、85歲祖母瑪麗·伊麗莎白·金西(Mary Elizabeth Kimsey)，此外，斯特拉·金西的年齡26歲閨蜜林賽·梅·哈拉爾森(Linsey Mae Haraldsen)以及閨蜜的伴侶27歲阿爾文·雷蒙德·楚(Alvin Raymond Chu)也遇害死亡。

警方表示，案發住屋位於波特蘭以西約30哩，屋主是羅文·金西。兇嫌帕克及他的遇害女友、也就是屋主女兒斯特拉同住在一個屋內。

這一起五死兇殺案現場還發現兩隻貓和兩隻狗的屍體，另有一隻貓被送往獸醫接受治療，但因傷勢過重最終施以安樂死。

警長辦公室目前尚未說明遇害的人和動物死因。

警方22日發現五具屍體，並於隔天23日宣布針對謀殺案展開調查；警方指出，這一起案件案情複雜、而且犯罪現場面積廣闊。

華盛頓郡警長馬西(Caprice Massey)說，他在當地服務的22年裡，從未參與或目睹過這麼複雜的案件調查。

Global News報導稱，華盛頓郡女警懷爾德(Shannon Wilde)在記者會上未透露遺骸所在位置等細節，但補充說，這起疑似兇殺案並非「隨機犯案」。

懷爾德並說，兇殺案調查耗費大量資源，法醫團隊、驗屍官辦公室和動物管理部門都參與調查，截至24日，聯邦調查局(FBI)迄今未介入。