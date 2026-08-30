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康州女車禍受重傷 泰勒絲捐款5萬美元 寫GoFundMe紀錄

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美國流行天后泰勒絲人美心善。（路透）
美國流行天后泰勒絲人美心善。（路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）再度暖心行善，近日捐出5萬美元給一名為救援車禍少年而身受重傷的42歲母親，成為募款平台GoFundMe上最大筆個人捐款。

Page Six報導，一名來自康乃狄克州的女子陶頓（Ashley Taunton），7月間在暴雨中停車協助3名車禍少年，卻遭另一輛失控車輛撞上，一度面臨生命危險。

今年42歲的陶頓是獲認證的護理助理，也是三個孩子的母親。她7月18日帶著年紀最小的女兒行駛在羅德島州95號州際公路南向車道時，遇上暴雨，發現3名青少年因車輛在濕滑路面失控而出車禍。

陶頓受訪時表示：「當我看到有人遇到麻煩時，我通常都會想去幫忙。」她先讓女兒安全留在車內，隨後下車走向3名少年。當時幾人雖在事故中受傷，但情況並不嚴重。

然而，陶頓正試圖協助少年們離開危險路段時，另一輛汽車卻在濕滑路面失控，朝他們高速衝來。危急之際，陶頓成功將其中1名少年推離車輛行進路線，自己卻來不及閃避，遭失控車輛撞上。

這場事故讓陶頓受到嚴重創傷，包括多根肋骨骨折、橫膈膜破裂、內出血，肝臟與脾臟也受傷，隨即被送往羅德島醫院治療。她接下來可能需要長達1年的復原時間，並接受密集的物理治療。

事故發生後，有人為陶頓發起GoFundMe募款，希望協助她與丈夫喬（Joe）及3名子女支付復原期間的生活與醫療開支。

泰勒絲為此捐出的5萬美元，並在GoFundMe留言寫道：「祝福你能盡快完全康復，也把愛送給你的家人！」最後僅署名「Taylor」。

泰勒絲多年來經常向有需要的民眾與團體伸出援手，曾多次捐款給食物銀行、災難救援工作，以及面臨經濟困難的歌迷。

精華 FAQ

  • 因為陶頓在暴雨中停車救助3名車禍少年，卻被另一輛失控車撞成重傷，家屬為其發起GoFundMe募款。泰勒絲捐出5萬美元協助她與家人度過醫療和生活難關。

  • 她在羅德島州95號州際公路南向車道遇到暴雨與車禍，先下車協助3名受傷少年，之後一輛失控車輛在濕滑路面衝來，雖救下一名少年，自己卻被撞傷。

  • 她受有多根肋骨骨折、橫膈膜破裂、內出血，肝臟與脾臟也受傷，已送醫治療。醫師評估她可能需要長達1年的復原與密集物理治療，募款將支應相關開銷。

泰勒絲 GoFundMe 康乃狄克州

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