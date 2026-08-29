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沃爾瑪撿到30元 喬州男1舉動 遭警方公布畫面協尋

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男子在沃爾瑪撿到30元一舉動 遭警方公布畫面協尋震驚網友

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喬治亞州一名男子在超市撿到30元卻未交給店員，遭當地警方公布監視器畫面協尋，網友...
喬治亞州一名男子在超市撿到30元卻未交給店員，遭當地警方公布監視器畫面協尋，網友對此感到震驚。遺失的錢示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Lukas Blazek ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：喬治亞州男子在沃爾瑪撿到30元未交回店員。
  • 重點二：警方公開模糊監視器畫面協尋引發網友熱議。
  • 重點三：當地法規認定拾得遺失財物不歸還可能構成犯罪。

看到地上有張10元紙鈔，很多人的反應可能是在確認不是前面的人不小心掉的之後，就撿起來並塞進自己的口袋或錢包，或許會想「今天真走運」，但其實這個動作在某些州可能讓自己吃上官司，得不償失。喬治亞州一名男子在超市撿到30元卻未歸還或拿給店員，遭警方公布監視器畫面協尋，畫面公開後震驚大批網友，質疑警方為何大動作追捕一個沒有危害的動作。

Moneywise報導，8月19日喬治亞州奧爾巴尼（Albany）的警察局在臉書上公布一張模糊的監視器畫面截圖，畫面中一名頭髮灰白的男子穿著淺色上衣，在沃爾瑪內推著推車。警方在貼文中請民眾協助指認該名男子的身分，表示有人在賣場購物時掉了30元，畫面中的男子拾得後並未交給店員。

大批網友對警方的大動作感到不可思議；一名網友說「這是個玩笑吧？」，另一名網友問，「拾得者得」（Finders keepers）的原則跑去哪了？還有人說，「快來告訴我這犯了什麼法，笑死我了」。

▲ 影片來源：Facebook＠Albany Ga Police Department（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事實上，根據喬治亞法典註釋彙編第16-8-6條（Official Code of Georgia Annotated），「明知或得知財物遺失或錯放，卻未盡合理努力將其歸還失主並歸為己有，構成盜竊遺失或錯放財物的刑事犯罪」。換句話說，喬治亞州並不認為「誰撿到就歸誰」可作為把那筆錢放進自己口袋的充分理由。

各州對此的法律都不相同，有些地方比較有彈性。雖然任何司法管轄區都沒有正式的「誰撿到就歸誰」原則，但各州對於無人認領的財物需要等待多久才能歸拾得者所有，都有不同的規定。

喬治亞州專精犯罪的法律事務所Lawson and Berry表示，並非所有「誰撿到就歸誰」的情況，例如那位在沃爾瑪撿到現金的男子，都會導致刑事指控，每種情況都有其特殊性，「一旦發現遺失的財物卻決定不歸還，就構成犯罪意圖」。

Lawson and Berry說，一旦了解撿來的財物是贓物，只要採取合理措施歸還，就不會面臨刑事指控。

當地警方後來在該貼文下的留言區回應案件最新進度，表示該名男子最後將錢歸還給失主，失主掉錢時想提起訴訟，但男子還錢後失主表示不再追究責任，因此男子不會面臨任何指控。

精華 FAQ

  • 喬治亞州奧爾巴尼一名男子在沃爾瑪撿到30元現金，卻沒有交給店員或設法歸還失主，因此被警方調閱監視器並公開畫面，希望民眾協助辨認身分。

  • 許多網友認為撿到30元不算嚴重事件，警方卻以公開影像方式協尋，似乎反應過度，因此有人直呼不可思議，也質疑這樣的行為到底觸犯了什麼法律。

  • 根據喬治亞州法規，明知財物遺失卻未盡合理努力歸還、反而據為己有，可能構成盜竊遺失或錯放財物；但若後續主動歸還，通常可避免刑事指控。

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