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半夜敲錯門被當賊 賓州一名大學生遭警方擊斃

編譯彭馨儀／綜合報導
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22歲大學生格倫伍德．費雪被警方疑為盗竊嫌犯而擊斃。(取自GoFundMe網站)
22歲大學生格倫伍德．費雪被警方疑為盗竊嫌犯而擊斃。(取自GoFundMe網站)

22歲大學生格倫伍德．費雪(Glenwood Pysher IV)在賓州被警方疑為盗竊嫌犯而擊斃。父親派舍．費雪(Glen Pysher)26日表示，兒子格倫伍德心地善良，只是在為朋友慶祝生日後走錯別人家而失去性命。

美聯社報導，蒙哥馬利郡地方檢察官辦公室(Montgomery County District Attorney's Office)指出，23日凌晨12時30分左右，費城西北部上波茨格羅夫鎮(Upper Pottsgrove Township)警方接獲911報案稱有人闖入民宅，隨後在屋後發現格倫伍德並將其擊斃。

派舍表示，兒子當晚與朋友去酒吧後打算分頭過夜，卻在樹林走錯路。根據朋友描述，兒子誤闖了以為是朋友家的房子，身上無武器，僅有手機與裝著衣物、啤酒的背包。

「兒子試圖轉動門把，顯然嚇到屋主，」派舍說，「據了解兒子當時有喊『嘿！開門！』因為他以為自己到了朋友家。」

格倫伍德隨後坐在後廊上打電話。朋友意識到格倫伍德走錯路連忙開始尋找，幾分鐘後看到警車及救護車趕抵時本以為他是醉酒鬧事被捕，沒想到卻是遭到槍擊。

「凌晨12時32分，我兒子還在跟要來接他的朋友視訊通話(FaceTime)，」派舍說，「結果我們卻被告知他在12時35分遭槍擊。短短3分鐘能發生什麼衝突？上波茨格羅夫鎮警察局長艾爾沃納(Al Werner)拒絕透露任何資訊，包括涉案警員的姓名，直到調查結束。蒙郡警探局(Detective Bureau)已介入調查。

格倫伍德即將升上新澤西州聖伊麗莎白大學(St. Elizabeth University)大四，他還計劃加入棒球隊，目標是畢業後成為高中歷史老師兼教練。派舍形容兒子雖有點傻乎乎，但樂於助人，槍擊事件發生後，許多隊友都傳簡訊悼念。

派舍痛心表示警方幾乎未提供資訊。他詢問能否取回兒子最愛的黑色皮鞋作為陪葬品，警方最初答應，「隨後卻又改口說需要考慮，不確定能不能還給我。」

精華 FAQ

  • 死者是22歲大學生格倫伍德．費雪。家屬表示，他剛在酒吧與朋友慶生後準備過夜，卻因走錯路誤闖民宅，最後遭警方開槍擊斃。

  • 警方是在接獲911報案、被告知有人闖入民宅後趕到現場，並在屋後發現費雪。由於當時情況被視為入侵事件，警方隨後對他開槍。

  • 家屬形容他心地善良、樂於助人，身上沒有武器，只帶著手機和裝衣物、啤酒的背包；他原本將升上大四，還計劃加入棒球隊並成為歷史老師兼教練。

賓州 費城

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