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聚餐槍殺8親人含4童 蒙州男自盡 屠殺後縱火焚屋

編譯中心／綜合報導
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調查人員在房子被燒毀的案發現場工作。(美聯社)
調查人員在房子被燒毀的案發現場工作。(美聯社)

蒙大拿州比林斯市(Billings)發生一起駭人命案。一名男子在23日晚餐聚會期間，於一戶住宅內殺害了包括四名兒童在內的八名親屬後自殺。

鄰居兼家族朋友珍妮佛・默瑟(Jennifer Mercer)表示，這些受害者來自這個重組家庭的四代成員，年齡跨度從90多歲的曾祖母到一名7歲女童。默瑟為協助支付喪葬費及其他相關開支，設立了線上募款活動，並獲家屬授權公布細節。

警方表示，他們於23日晚上6時接獲報案後前往該住宅，6時12分抵達時聽見屋後傳來槍聲，6時15分房屋被大火完全吞噬。

根據NBC附屬電視台 KULR 的報導，警方表示，涉嫌開槍的嫌犯在住宅外被發現，身上有自己造成的槍傷。醫護人員將他送往醫院，但他之後傷重死亡。

調查人員25日證實，這起事件共有八名受害者，其中包括四名兒童；另有一人因自我造成的槍傷死亡。

悲痛欲絕的亞當・蓋基爾(Adam Ghekiere)在這起槍擊事件中失去了多名家人，包括12歲的女兒夏洛特(Charlotte)、15歲的兒子蘭登(Landon)、妻子梅根(Megan)、兩名繼子女——7歲的克蘿伊(Chloe)和13歲的歐文(Owen)，以及92歲、需使用輪椅的曾祖母，另外還有兩名家族成員也在事件中喪生。

認識受害家庭的艾爾蘭(Brad Ireland)表示，槍手是44歲的史密斯(Alan Smith)，他多年來一直與父母同住，但大約兩周前被要求搬出去。23日晚上，史密斯一家正在家中舉行每周一次的家庭晚餐聚會時，史密斯突然返回住宅，開槍射殺了自己的祖母、父母、妹妹以及四名兒童，之後縱火焚燒房屋。他試圖逃離現場，但隨後遭執法人員攔截。

艾爾蘭表示，史密斯生活有如隱士，多數時間都待在自己的房間裡使用電腦。「沒有人知道他每天24小時待在房間裡到底在做什麼。」

史密斯曾就讀東華盛頓大學（Eastern Washington University），但一直無法找到工作或穩定就業。史密斯過去從未被逮捕，也沒有任何犯罪指控紀錄。

艾爾蘭表示，就他所知，史密斯從未有過暴力行為，不過他有時會出言辱罵他人。

黃石郡(Yellowstone County)代理警長奧唐納(Kent O'Donnell)告訴 KULR，他已與「事件雙方的家屬」會面。

奧唐納表示：「僅從參與調查的機構數量來看，這是一宗非常、非常複雜的案件。」

當局表示，目前尚未確定火災的起因，預計調查工作還將持續數天。不過，警方也表示，目前並不存在對公眾的持續性威脅。

精華 FAQ

  • 案發於23日晚間的家庭每周聚餐時，一名男子在住宅內突然開槍，先後殺害多名親屬，之後又引發大火，整起事件造成重大死傷。

  • 警方確認共有8名受害者，其中有4名兒童；另有1名嫌犯因自我造成的槍傷死亡。死者涵蓋祖母、父母、妹妹以及多名小孩。

  • 嫌犯被認為是44歲的史密斯，過去無前科且長期失業。警方尚未確定火災起因，但表示沒有持續性公共威脅，調查仍將持續數天。

蒙大拿州 槍擊

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