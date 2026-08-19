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遇「假支票詐騙」緬因州婚禮司儀：錢跟人生差點沒了

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詐騙集團透過支票行騙婚禮司儀。（示意圖，取材自Pexels）
詐騙集團透過支票行騙婚禮司儀。（示意圖，取材自Pexels）

緬因州多名婚禮司儀近日聲稱成為假支票詐騙目標，詐騙者以高於服務費的支票付款，再要求受害者退回差額或代付其他婚禮費用。婚禮司儀坎迪絲・德羅西耶（Candace Desrosier）險些受騙，她表示：「我的錢跟人生差點沒了。」

People雜誌報導，4月取得婚禮司儀執照的德羅西耶，在主持首場婚禮約2個月後，收到一名自稱「Bill McMahon」男子的電子郵件，表示有意聘請她主持婚禮。雙方透過電子郵件聯繫數天後，德羅西耶告知對方服務費為100美元，幾天後卻收到一個FedEx包裹，裡面只有一張2150美元支票。

德羅西耶發現對方付款金額遠高於服務費後立即起疑，她還發現對方在電子郵件中使用不同姓名，並要求她把多出的款項拿去支付DJ及餐飲費用，支票上列出的銀行地址則與州外一個郵政信箱有關。

德羅西耶隨後決定停止交易，她說：「我不會主持這場婚禮，我不會讓你繼續欺負我。」

德羅西耶聯繫CBS13新聞調查團隊後發現，多名婚禮司儀也曾向該媒體反映類似情況，包括潛在客戶提出支付高於原定服務費的款項。

緬因州州務卿謝娜貝洛斯（Shenna Bellows）表示，這類「婚禮司儀詐騙」已持續數年，而且近期「增加幅度相當顯著」，令人擔憂，因為「這代表詐騙正在奏效，人們正因此損失金錢」。

貝洛斯辦公室去年10月曾發布警告，提醒緬因州公證人及婚姻司儀注意相關騙局。聲明指出，詐騙者會先索取服務，再寄出超額付款，接著要求受害者退還多付款項；受害者退款後，原支票卻遭銀行退票，或數位付款遭撤回，最終由受害者承擔退款損失。

貝洛斯呼籲收到「超額付款」的人提高警覺，拒絕最初的付款，要求對方重新支付正確金額，或確認款項已完成兌現後再退款。她也提醒使用數位支付者了解平台相關規定，如已遭詐騙損失金錢，應聯絡當地執法單位。

德羅西耶則表示，自己很慶幸沒有兌現那張支票。她說：「如果我拿了錢、拿去銀行，而我的資金有限，那我的錢沒了，我的人生也沒了。」

精華 FAQ

  • 詐騙者先假裝預約婚禮服務，再寄出金額高於報價的支票，接著要求受害者把多出的錢退回或代付其他婚禮費用，等退款後再讓原支票失效。

  • 她報價只要100美元，卻收到2150美元支票，且對方在郵件中使用不同姓名，還要求她替DJ與餐飲付款，支票銀行地址也顯得可疑，因此立刻停止交易。

  • 州務卿建議收到超額付款時不要先退款，應要求對方重新支付正確金額，或確認款項真正入帳後再處理；若已受害，應立即聯絡當地執法單位。

緬因州 詐騙

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