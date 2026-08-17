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維州大校園槍擊案 19歲嫌躲宿舍衣櫥被捕 警追查是否有共犯

編譯彭馨儀／綜合報導
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維吉尼亞州立大學槍擊案嫌犯，19歲男子哈里斯開槍傷人後，被發現藏匿在校內宿舍衣櫥...
維吉尼亞州立大學槍擊案嫌犯，19歲男子哈里斯開槍傷人後，被發現藏匿在校內宿舍衣櫥裡。(美聯社)

維吉尼亞州立大學(Virginia State University，VSU)15日校園槍擊案嫌犯，19歲的哈里斯(Camron Harris)，開槍致五人受傷的14小時後，被發現藏匿在校內宿舍衣櫥裡。

紐約郵報(New York Post)報導，哈里斯並非維州大學學生，他於15日下午4時左右在塞沃德宿舍樓(Seward Hall)內遭切斯特菲爾德郡(Chesterfield County)警方抓獲。

切斯特菲爾德郡警局指出，警方目前正在調查是否還有其他槍手，以釐清其他人是出於自衛抑或同為攻擊者。事發地點位於宿舍附近四方大樓(Quad Annexes)附近，聯邦菸酒槍炮暨爆裂物管理局(ATF)也加入協助調查。

校方在嫌犯被捕數小時前解除校園封鎖，稱當時認為無立即威脅，被質疑校園安全應變有時間落差。哈里斯目前被關押在郡監獄，不得保釋，被控四項惡意傷人罪及四項在實施重罪時使用槍支罪。

這名槍手居住在距離大學約30哩的亨里可郡(Henrico)，據稱他在15日凌晨1時30分前不久在校園開槍，造成一名20歲男學生及四名17歲至23歲之間的外校學生受傷。槍擊發生時，許多新生才剛參加過校方舉辦的迎新活動「新特洛伊人體驗」(New Trojans Experience)，準備開學。

受害者隨後被送往醫院，其中一人傷勢嚴重，而唯一具學生身分的20歲傷者接受治療後已出院，警方尚未透露槍擊動機。校方事後發表聲明強調學生安全是最高考量，並通知學生留意郵件以獲取最新安全措施與心理輔導資源。

維州大學部位於埃特里克(Ettrick)，距離州首府瑞奇蒙(Richmond)約24哩，是一所擁有約5700名學生的歷史悠久非裔大學，也是美國第一所完全由州政府資助的四年制非裔高等學府。校區前遠距教育主任弗里德里希(Arthur Fridrich)表示，學校近年致力於提升安全，「在開學之際發生此類悲劇令人心碎，無疑給剛返校的學生與新生心中籠罩了一層陰影。」

精華 FAQ

  • 嫌犯是19歲的Camron Harris，他在15日凌晨開槍後逃逸，約14小時後於校內Seaward Hall宿舍衣櫥內被警方發現並逮捕。

  • 事件共造成5人受傷，包括1名20歲男學生與4名17歲至23歲的外校學生，其中1人傷勢嚴重；唯一具學生身分的傷者已治療出院。

  • 警方正調查是否還有其他槍手，釐清現場人員是自衛還是共犯，ATF也已介入；校方則在嫌犯落網前解除封鎖，引發應變是否延誤的質疑。

槍擊 維州 維吉尼亞州

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