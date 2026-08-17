粗心媽將17月男嬰留車內熱死 遭二級謀殺起訴 兒團批不人道

今年以來全美已有20名兒童因為被遺忘在汽車內而不幸熱死。示意圖。(美聯社)

今年以來全美已有20名兒童因為被遺忘在汽車內而不幸喪命，其中喬治亞州 一名僅17個月大的男嬰被母親遺忘在車內遭活活熱死，事後闖禍的母親被控二級謀殺罪，但是兒福團體譴責檢方採取嚴刑重罰，並無法阻止類似悲劇一再重演。

美國今日報(USA TODAY)報導， 17個月大的丹尼爾·柯曼(Daniel Coleman)是今年國內第17名死於車內高溫的被害兒童，其母戴嘉·柯曼(Deja Coleman)事後遭到檢方以二級謀殺罪重罪起訴，兒福組織「兒童與汽車安全」(Kids and Car Safety)執行主任(Amber Rollins)指出：「把人關起來，然後對他們提起刑事訴訟，僅因為當事人無法預見的悲劇意外，這簡直太不人道了。」

報導指出，7月29日清晨，擔任護士助理的柯曼開車先帶著6歲、4歲和1歲三個兒子前往日托中心，再去醫院上班，不料數小時後警方接獲報案，宣稱一輛上鎖車內有名失去知覺的嬰兒，由於當天亞特蘭大 氣溫逼近華氏90度，車內溫度更高達117華氏，丹尼爾最終不幸中暑身亡。

29歲的柯曼坦承把小兒子遺忘車內，隨後遭到警方逮捕，被控二級謀殺與二級虐待兒童罪，一旦罪名成立，恐面臨10至30年徒刑，被告辯護律師福特(Tom Ford)透露，柯曼和兒子們因不堪家暴，逃至庇護所安身，由於大兒子患有自閉症、小兒子正值長牙，柯曼飽受家庭與工作兩頭燒的壓力，罹患重度睡眠障礙。

南佛羅里達大學(University of South Florida)神經科學家戴蒙德(David Diamond)指出，作息規律的改變、睡眠不足或壓力等均會導致前瞻性記憶力容易失效：「當他們下車時，根本沒有意識到孩子還在車內。」

根據「兒童與汽車安全」統計，約45%兒童被遺忘車內致死案件，其中約41%不會對監護人提起刑事訴訟，只有約31%最終定罪，因為多數採用認罪協議，讓家長免受牢獄之災或深陷曠日廢時的訴訟，不過2026年發生12起兒童遺忘車內死亡案件，仍有7起遭到重罪指控，羅林斯不滿表示：「以刑事罪名起訴這些悲劇，不僅不利於預防，還會讓遭受創傷的父母雪上加霜，更糟的是家中倖存的孩子在失去兄弟姐妹之後，又失去父母，真是太殘酷了。」