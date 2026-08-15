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威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

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這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本...
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州密爾瓦基一間畫廊2018年遭竊的畢卡索（Pablo Picasso）版畫，失蹤8年後意外重見天日。一名房東日前清理遭驅逐租客留下的空置公寓時，在牆上發現一幅布滿灰塵的畫作，經骨董商友人辨認後報警，警方再聯絡畫廊老闆比爾・德林（Bill DeLind），他確認這正是當年遭竊的作品。

據報導，這幅名為「Torero」的版畫，是已知僅有30幅由畢卡索親筆簽名的作品之一。德林表示，警方上周致電要求他查看一件藝術品時，他一眼便認出失竊作品，直呼：「我不知所措，這一刻對我來說太震撼了。」他也說，畫框背面仍貼著自己「DeLind Fine Art Appraisals」公司的標籤，與2018年失竊時完全相同，「它確實是我的，它繞了一大圈又回來了。」

發現畫作的密爾瓦基房東提姆・德茲（Tim Dertz）接受當地媒體訪問時表示，他在清理一間遭驅逐租客的公寓時，看到這幅畫「掛在一個很奇怪的位置」，而且畫作上方累積大量灰塵，看起來「已經掛在那裡非常、非常久了」。

德茲隨後把畫拿給一名骨董商朋友查看，對方認出這是畢卡索作品，並認為可能就是德林2018年報案失竊的那幅版畫。德茲於是將作品交給警方，警方進一步聯絡德林。德林回憶接到電話時說：「當他們打給我時，我完全不敢相信。」

密爾瓦基警方15日表示，竊盜及財產犯罪的追訴時效一般為6年，但目前案件仍在調查中。美國聯邦調查局（FBI）密爾瓦基辦公室發言人則拒絕評論。

德林表示，這幅作品2018年失竊時估價約3.5萬至5萬美元，他認為作品目前價值變化不大，但經歷這段失而復得的故事後，價值可能接近5萬美元。

目前版畫仍由密爾瓦基警方保管，當初委託德林畫廊代售的客戶，則正與保險公司協商後續處理方式。

德林也透露，他已於今年2月去世的前商業夥伴，對2018年的失竊案一直非常難過，每年失竊案發生的紀念日都會打電話給警方，希望警方再次公開案件消息，盼望這幅畢卡索作品能夠重返主人手中。

德林說：「如果他知道這件事，一定會欣喜若狂。這幅作品對他而言很特別。」

精華 FAQ

  • 密爾瓦基房東提姆・德茲清理遭驅逐租客留下的空置公寓時，看到畫作掛在奇怪位置且覆滿灰塵，請骨董商朋友查看後，才驚覺可能是失竊名畫。

  • 德茲把畫交給警方後，警方聯絡畫廊老闆比爾・德林查看；德林一眼認出作品，並發現畫框背面仍貼著自家公司的標籤，確認就是當年失竊品。

  • 這是已知僅30幅的畢卡索親筆簽名版畫之一，2018年失竊時估價約3.5萬至5萬美元。經歷失而復得後，德林認為其價值可能接近5萬美元。

畢卡索 租客

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