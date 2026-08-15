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維吉尼亞州立大學槍擊釀5傷 警方調查中無人被捕

中央社／里契蒙15日綜合外電報導
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維吉尼亞州立大學。(取自Wikimedia Commons@Kevin Cole...
維吉尼亞州立大學。(取自Wikimedia Commons@Kevin Coles)

維吉尼亞州立大學今天凌晨發生涉及多名嫌犯的槍擊事件，5人因此受傷，校園一度封鎖。警方目前正在進行調查，尚無人被捕。

美聯社報導，槍擊事件發生在維吉尼亞州立大學（Virginia State University）宿舍區附近，校警與徹斯特菲郡（Chesterfield County）警方在宿舍外發現5名傷者。根據校方聲明，其中至少1人確認為在校學生。

今天稍晚，警方仍在調查這起槍擊案，事件發生之際正值維吉尼亞州立大學新學年開始。

警方與校方尚未公布任何傷者身分。郡警方指出，5名傷者皆被送醫，其中1人原先被列為有生命危險，後來改列為危急；其他人的傷勢則無生命危險。

校方表示，確認為學生的傷者傷勢並無生命危險，已獲准出院。

校方今天稍早發布聲明說，這起槍擊案涉及「多名嫌犯」。校方後來宣布，執法人員認為校園師生已無立即危險，校園封鎖也已解除。

維吉尼亞州立大學是一所歷史悠久的非裔大學，位於艾特立克（Ettrick），距離該州首府里契蒙（Richmond）約40公里。

精華 FAQ

  • 事件發生在宿舍區附近，校警與徹斯特菲郡警方在宿舍外找到5名傷者。警方表示，傷者都已送醫，其中1人一度情況危急，但目前仍在調查中。

  • 校方稱事件涉及多名嫌犯，但警方尚未公布任何嫌犯身分，也沒有逮捕任何人。校園封鎖已解除，執法人員認為師生已無立即危險，仍持續蒐證調查。

  • 郡警方指出5名傷者都已送醫，其中1人原本被列為有生命危險，後來改為危急；其他人傷勢無生命危險。校方另表示，確認為學生的傷者已可出院。

槍擊 非裔 維吉尼亞州

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