美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

美國航空一架波音737客機從委內瑞拉卡拉卡斯的西蒙．玻利瓦國際機場起飛。資料照片。（路透）

亞利桑納州 鳳凰城一名飛航管制員14日發現，兩架美國航空（American Airlines）客機竟同時使用「American 2482」呼號，一架正從芝加哥 抵達，另一架則剛從鳳凰城起飛。由於兩機航路逐漸交會，航管員迅速採取行動避免混淆，並讓兩架飛機保持安全距離，避免一場重大災難。

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ABC新聞報導，事件發生在14日午夜過後不久。錄音顯示，管制員察覺兩架飛機使用相同呼號後，分別稱為「抵達的American 2482」及「起飛的American 2482」，避免機師誤認指令對象。

兩架飛機當時逐漸接近，若機師誤以為管制員是在指示自己飛到相同高度，可能造成危險。管制員讓抵達航班維持在起飛航班上方，並限制後者爬升高度，同時確認兩架飛機在相距數公里時已彼此目視。

兩機安全交會後，抵達航班機師稱讚管制員「做得很好」。這名管制員則回應：「這原本可能會是一場災難，但我很高興最後順利解決了。」他表示，自己從事飛航管制工作25年，從未遇過兩架飛機使用相同呼號，還在空中幾乎交會的情況，直呼「相當不可思議」。

航安專家阿羅約（Steve Arroyo）表示，他在聯合航空（United Airlines）工作40年間，也只遇過幾次類似問題。他推測，可能是航空公司簽派中心在確認飛行計畫時，沒有注意到兩架使用相同航班編號的飛機會同時在空中。

美航2482號航班固定往返芝加哥與鳳凰城，通常由同一架飛機執飛。但當天從芝加哥出發的班機因天候延誤，美航另外在鳳凰城安排一架飛機，讓原定航班準時起飛，結果造成兩架2482號班機短暫同處一片空域。

美國聯邦航空總署（FAA）與美航都將調查事件原因，雙方也表示，很高興事件最終安全落幕。