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女星賽琳娜創辦的心理健康公司Wondermind 被告詐欺

記者顏伶如／綜合報導
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女星賽琳娜與母親共同創立心理健康公司Wondermind，被人控告詐欺。(美聯社...
女星賽琳娜與母親共同創立心理健康公司Wondermind，被人控告詐欺。(美聯社)

迪士尼電視頻道(Disney Channel)童星出身的34歲影歌雙棲女星賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)與母親曼迪．提菲(Mandy Teefey)2021年共同創立的心理健康初創公司Wondermind，13日被多名投資人向德拉瓦州聯邦法院提告普通法詐欺、證券詐欺以及違約。投資人除了要求賠償之外，也請求法院裁定撤銷投資合約。訴狀指出，創辦人對於公司營利、合作夥伴、領導團隊等事項都對投資人說謊，詐欺手段長達三年多。

身為投資人的多名原告在訴狀中說，共計對Wondermind投資120萬元，做為產品開發費用。創辦人一直聲稱，將開發一款Wondermind應用程式，並說廣告收入極佳、已經找到名人代言，結果都沒實現。投資人說，原本以為賽琳娜會親自參與行銷工作，後來也都沒有，直到去年9月The Cut網站報導才讓財務狀況曝光。

原告2022年5月購買了42萬5000元的特別股(preferred stock)，同年6月加碼購買75萬元股票。

身為Wondermind創辦人之一的企業家丹妮拉．皮爾森(Daniella Pierson)發表聲明否認指控，並說歡迎原告提出具體文件與財務紀錄做為佐證。

皮爾森說，不曾把投資人資金用做個人開銷，反而拿自己的錢投入業務，而且不曾向公司支薪。

投資人在訴狀中說，原以為提供資金之後Wondermind將迅速擴大規模，推出包括應用程式、播客節目、出版刊物與健康產品在內的多種商品，而且看好公司價值可望在賽琳娜明星知名度、廣大粉絲支持、名人參與等效應之下提高，但卻通通落空。

訴狀指出，賽琳娜簽署具有履行義務的合約但置之不理，Wondermind並沒有合作夥伴，籌備計畫從未實現，應用程式並未開發。

Wondermind聲稱跟摩根大通(JPMorgan)、富達投資(Fidelity)建立夥伴關係，為這兩家金融公司員工提供心理健康服務，但合作關係根本不存在。

精華 FAQ

  • 投資人指控Wondermind涉及普通法詐欺、證券詐欺與違約，並要求賠償及撤銷投資合約。訴狀稱公司長期對營利、合作夥伴與管理團隊說謊。

  • 原告稱公司曾宣稱要開發應用程式、已有良好廣告收入、找到名人代言，還聲稱與JPMorgan、Fidelity合作，但這些內容後來都未實現或根本不存在。

  • 共同創辦人丹妮拉．皮爾森否認指控，表示不曾挪用投資人資金作個人開銷，反而投入自己的資金支持業務，也從未向公司領薪，並歡迎提出證據。

心理健康 德拉瓦州 迪士尼

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