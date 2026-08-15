孟喬內認罪…醫療保費高漲 人民對健保業怒氣不減反增

被控殺害聯合健保公司執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內承認犯下跟蹤致死罪。(路透)

2024年底槍殺聯合健康保險公司(UnitedHealthCare)高層的兇手孟喬內 (Luigi Mangione)14日在聯邦法庭認罪。當年本案爆發時，曾引起大眾共鳴，人們對醫療保險業的憤慨情緒逐漸演變為不信任。案發迄今，愈來愈多人無法負擔持續上漲的保費 和醫療費用；民眾對健保 公司的憤怒不滿情緒，持續高漲。

醫療保險行業分析師戈德史密斯(Jeff Goldsmith)向紐約時報表示，「人們對企業化醫療的反感非常強烈；公眾的敵意非但沒有減弱，反而愈演愈烈。」

聯合健康集團(UnitedHealth Group)等大型健保公司透過為患者提供保險、聘用醫療服務提供者和配藥等方式，控制整個醫療保險流程。期中選舉到來，共和黨人和民主黨人在國會聽證上猛烈抨擊這些大型健保公司未能控制不斷飆升的醫療成本。民調也一次次提醒立法人士，國人將醫療成本列為首要關注議題。

根據研究公司JD Power會員滿意度分析，2024年以來，國人對健保公司的信任度下降；只有30%的商業保險計畫會員認為他們的保險公司值得信賴；更多人認為健保公司最關心控制成本，而非協助患者了解和使用健保系統。

非營利健康研究機構凱瑟家庭基金會(KFF)本周調查顯示，今年有近70%成年投保人認為，保險公司批准醫療服務的過程十分繁瑣。雖然大多數手術申請獲准，但大量申請被拒案件後來又被推翻，引發人們對該流程的擔憂。

健保公司高層遇害後，健保行業曾承諾立即改進醫療運作系統，大幅簡化理賠審批流程。但醫生和病人表示，迄今幾乎沒有確切證據顯示這些公司已掃清了就醫障礙。

醫療保險費用高昂和自付費用不斷上漲，讓很多人無力負擔醫療費用。國會共和黨人決定終止俗稱「歐記健保」的平價醫療法(Affordable Care Act, ACA)聯邦保費補貼，則導致投保人數呈兩位數下降。據估計，已有300萬人放棄醫療保險，未來幾年預計還會有數百萬人退出。

但即使持有醫療保險，包括有雇主提供保險的人，也面臨支付醫療費用的困境。研究顯示，不到一半的成年人表示自己可以持續負擔得起醫療保險。

健保公司預測，2027年成本將更高，許多人將面臨更高的保費和自付額。眼看情況在可預見的將來，看不到緩解跡象；未來幾周內，健保公司很可能會繼續成為兩黨的政治攻擊目標。