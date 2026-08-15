我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

孟喬內認罪…醫療保費高漲 人民對健保業怒氣不減反增

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被控殺害聯合健保公司執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內承認犯下跟蹤致死罪。(路透)
被控殺害聯合健保公司執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內承認犯下跟蹤致死罪。(路透)

2024年底槍殺聯合健康保險公司(UnitedHealthCare)高層的兇手孟喬內(Luigi Mangione)14日在聯邦法庭認罪。當年本案爆發時，曾引起大眾共鳴，人們對醫療保險業的憤慨情緒逐漸演變為不信任。案發迄今，愈來愈多人無法負擔持續上漲的保費和醫療費用；民眾對健保公司的憤怒不滿情緒，持續高漲。

醫療保險行業分析師戈德史密斯(Jeff Goldsmith)向紐約時報表示，「人們對企業化醫療的反感非常強烈；公眾的敵意非但沒有減弱，反而愈演愈烈。」

聯合健康集團(UnitedHealth Group)等大型健保公司透過為患者提供保險、聘用醫療服務提供者和配藥等方式，控制整個醫療保險流程。期中選舉到來，共和黨人和民主黨人在國會聽證上猛烈抨擊這些大型健保公司未能控制不斷飆升的醫療成本。民調也一次次提醒立法人士，國人將醫療成本列為首要關注議題。

根據研究公司JD Power會員滿意度分析，2024年以來，國人對健保公司的信任度下降；只有30%的商業保險計畫會員認為他們的保險公司值得信賴；更多人認為健保公司最關心控制成本，而非協助患者了解和使用健保系統。

非營利健康研究機構凱瑟家庭基金會(KFF)本周調查顯示，今年有近70%成年投保人認為，保險公司批准醫療服務的過程十分繁瑣。雖然大多數手術申請獲准，但大量申請被拒案件後來又被推翻，引發人們對該流程的擔憂。

健保公司高層遇害後，健保行業曾承諾立即改進醫療運作系統，大幅簡化理賠審批流程。但醫生和病人表示，迄今幾乎沒有確切證據顯示這些公司已掃清了就醫障礙。

醫療保險費用高昂和自付費用不斷上漲，讓很多人無力負擔醫療費用。國會共和黨人決定終止俗稱「歐記健保」的平價醫療法(Affordable Care Act, ACA)聯邦保費補貼，則導致投保人數呈兩位數下降。據估計，已有300萬人放棄醫療保險，未來幾年預計還會有數百萬人退出。

但即使持有醫療保險，包括有雇主提供保險的人，也面臨支付醫療費用的困境。研究顯示，不到一半的成年人表示自己可以持續負擔得起醫療保險。

健保公司預測，2027年成本將更高，許多人將面臨更高的保費和自付額。眼看情況在可預見的將來，看不到緩解跡象；未來幾周內，健保公司很可能會繼續成為兩黨的政治攻擊目標。

精華 FAQ

  • 案件發生後曾引發共鳴，但如今民眾對醫療保險業的不信任與敵意更強，認為健保公司更重視控制成本而非協助患者，整體怒氣不但未減，反而持續升高。

  • 主要是保費與自付費用不斷上漲、醫療服務審批程序繁瑣，以及理賠常被拒絕後又推翻。許多人覺得自己難以持續負擔保險，甚至因此放棄投保。

  • 大型健保公司在國會聽證中遭共和黨與民主黨共同批評，ACA補貼縮減又使投保人數下降。隨著2027年成本預期再升，健保業短期內仍會是政治攻擊目標。

孟喬內 保費 健保

上一則

女星賽琳娜創辦的心理健康公司Wondermind 被告詐欺

延伸閱讀

紐約州健保公司擬增保費 這一家漲52.1%…消費者震驚

紐約州健保公司擬增保費 這一家漲52.1%…消費者震驚
歐記健保經費減 無保患者、拖欠帳單大增

歐記健保經費減 無保患者、拖欠帳單大增
明年賓州健保 個人保費擬調漲17% 高於預期

明年賓州健保 個人保費擬調漲17% 高於預期
聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身

聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了