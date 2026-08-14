瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

美國國家運輸安全委員會（NTSB）13日公布的照片顯示，瑞安航空一架客機起飛不久後，發動機碎片擊破機窗，導致一名男子頭肩被吸出機外。(美聯社)

瑞安航空（Ryanair）一架波音 737客機7月10日起飛不到10分鐘就發生飛安事件，導致一名男子身體部分被吸出機外。美國國家運輸安全委員會（NTSB）13日發布初步報告指出，原因出在這架飛機的噴射發動機風扇葉片斷裂脫落，撞上客艙側面並擊破一扇窗戶。

CNN報導，這架機齡18年的波音737-8AS客機，當時正從希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）飛往德國 梅明根（Memmingen），機窗卻在高空中突然爆裂，導致坐在11F座位的61歲乘客卡洛維奇（Ljubisa Karovic）頭部和肩膀被吸出窗外，身受重傷，最後由妻子與空服員合力拉回機內。

根據報告，飛行員在起飛7分半鐘後收到發動機劇烈震動警告，將近2分鐘後震動大幅加劇，自動駕駛系統解除時，飛行員「聽到一聲巨響」。報告表示：「檢查飛機發現，2號發動機，也就是CFM國際（CFM International）CFM56-7B26型發動機，發生風扇葉片分離，導致發動機碎片撞擊機身和右側水平穩定翼。」

CFM-56發動機由法國賽峰飛機發動機公司（Safran Aircraft Engines）與GE航太（GE Aerospace）成立的合資企業製造，是航空業使用最廣泛的發動機之一。NTSB表示，碎片撕裂發動機周圍的金屬，擊碎第11排的窗戶，在第8排附近留下凹痕，並刺穿機翼下方的機身，還在機尾造成刮痕和凹痕。

NTSB表示，在斷裂葉片的殘餘部分發現疲勞裂紋，也就是金屬反覆承受應力而逐漸斷裂，且承受的應力超出依飛行次數所能預期的程度。另外8片葉片的前緣也發生變形。受損發動機內也發現鳥類殘骸，包括羽毛。該班機在事故發生前一年內曾通報4起疑似鳥擊事件，但當時都未發現損壞，目前尚不清楚這架飛機上一次撞鳥是在何時。不過，這架飛機的風扇葉片曾依照先前類似事故後實施的規定接受檢查，最近一次距離事故發生還不到3周。

依照國際規定，希臘航空與鐵路安全調查局（Hellenic Air and Rail Safety Investigation Authority）要求NTSB主導調查。NTSB表示，希臘將以「認可代表」身分參與，調查通常需要1至2年才能完成，屆時將發布最終報告，判定可能原因及其他促成事故的因素。