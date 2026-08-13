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「埋伏弒雙親」大陪審團追訴新罪 名導羅伯雷納之子恐判死

編譯盧炯燊／綜合報導
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起訴書指名導演羅伯雷納夫婦的兒子尼克，在殺父母前「埋伏」等候機會行凶。(美聯社)
起訴書指名導演羅伯雷納夫婦的兒子尼克，在殺父母前「埋伏」等候機會行凶。(美聯社)

好萊塢著名導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒(Michele Singer Reiner)2025年12月在洛杉磯豪宅內被殺案，32歲兒子尼克(Nick Reiner)兩天後涉嫌被捕及控以謀殺罪，洛杉磯郡大陪審團早前閉門審議後追加起訴，稱尼克是「埋伏」等候機會行凶，換言之是早有計畫。

美聯社報導，大陪審團早前閉門審議後，7月20日向法庭提交起訴書正式起訴。起訴書內容12日公開，尼克當庭否認兩項謀殺罪的指控。

大陪審團的起訴是邁向審訊的重要一步，可讓檢方跳過加州的初步聽證程序。

根據加州審訊程序，加州檢察官可以提出起訴及初步聽證，這是一種小型審判，證據會公開展示；又或案件經由大陪審團閉門審議及起訴，證據就可免於公開。

大陪審團的起訴書並未透露太多有關此案的新細節，也未說明尼克是如何及為何要埋伏行凶，但有關埋伏行凶的新指控，意味尼克若謀殺罪名成立可被判處死刑，而檢方表示目前尚未決定是否尋求死刑。

「埋伏」(lying in)指嫌犯等待或躲藏起來伏擊受害者，作為一項指控，其目的是為證明攻擊者，存有預謀。

起訴書還指控尼克使用刀具行凶，此前當局曾說雷納夫婦是被人刺死的。

美聯社指出，有關此案的內情一直諱莫如深，許多最基本問題仍沒有公開說明，包括檢方未提及尼克作案動機。

洛杉磯郡首席法醫向美聯社說，他希望公開屍檢報告，但遭到法院發出禁令阻止。

在大陪審團提出起訴後，洛杉磯郡地方檢察官霍克曼(Nathan Hochman) 發聲明說，此案是極其深重的背叛，而被指控殺害死者的人，竟然正是他們曾經深愛並信任的人。希望大陪審團的起訴，是向正式審判及伸張正義邁進了一步。

在大陪審團起訴書公布的同時，尼克正尋求從父母為他設立的信託基金裡，獲得金錢聘請律師來辯護。

尼克長期有毒品問題、一直與父母同住，案發後找來知名刑事律師傑克森(Alan Jackson)出任辯護律師，但傑克森在不到一個月，未透露原因便退出此案。

最新公開的法院文件顯示，尼克的兄長及妹妹拒絕出資找律師為他辯護，案件目前由公設辯護人接手。

精華 FAQ

  • 起訴書指尼克以「埋伏」方式等候行凶，顯示並非臨時起意，而是帶有預謀的殺人行為，因此檢方將案件往更重的方向推進。

  • 這代表案件已進入正式審訊前的重要階段，檢方可跳過加州的初步聽證程序，避免先在公開場合展示證據，直接推進到審判。

  • 尼克想動用父母信託基金聘請律師，但兄姊拒絕出資，原辯護律師也已退出，現由公設辯護人接手；若謀殺罪成立，檢方仍可能尋求死刑。

加州 洛杉磯 好萊塢

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