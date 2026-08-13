我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網民翻朱鎔基軼事 19大習近平報告後 他「唯一沒鼓掌」

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

迫華工每天工作12小時、低薪、身心虐待 喬州3華人被起訴

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬州三名華人被控以欺騙手段招募中國公民，在喬州一家地板製造廠工作。(巴爾托郡警長...
喬州三名華人被控以欺騙手段招募中國公民，在喬州一家地板製造廠工作。(巴爾托郡警長辦公室照片)

喬治亞州北區聯邦大陪審團12日起訴住在喬州卡特斯維爾(Cartersville)的60歲華裔美國公民陳朱(Zhu Chen，音譯)、31歲華裔美國公民陳家義(Jiayi Chen，音譯)以及55歲中國公民盧建軍(Jianjun Lu，音譯)，指控他們犯下強迫勞動罪、共謀強迫勞動罪和窩藏非法移民罪。

根據法庭文件，2022年至2024年間，陳朱、陳家義和盧建軍三人共謀，以欺騙手段招募中國公民，讓他們持B-1和L-1簽證來美，在喬州一家名為Wellmade Industries的地板製造廠工作。受害者抵美後，遭三人扣留移民文件，強迫在卡特斯維爾的Wellmade Industries工廠，每周工作六天，每天工作12小時。

被告支付給受害者的薪水低於承諾金額，也沒有提供加班費或醫療福利。他們威脅受害者會被驅逐出境、背負巨額債務，對受害者進行言語、心理和身體虐待。這些受害者的簽證並不合法，但被告仍將他們安置在Wellmade公司名下的住所。

根據Wellmade公司網站資料，其喬州工廠占地32萬8000平方呎，在俄勒岡州波特蘭也有銷售辦公室與倉庫。

三名被告均被控強迫勞動罪和串謀強迫勞動罪。陳朱另被控窩藏非法移民罪。若罪名成立，被告將面臨最高20年徒刑。

這些指控由司法部刑事司助理司法部長杜瓦(A. Tysen Duva)、喬州北區聯邦檢察官赫茨伯格(Theodore S. Hertzberg)及美國移民和海關執法局(ICE)國土安全調查處(HSI)亞特蘭大辦事處負責人施蘭克(Steven N. Schrank)共同宣布。

聯邦調查局(FBI)亞特蘭大辦公室去年3月首度宣布此案時曾指出，為調查此案，FBI找了20名語言專家及受害者輔導專家，對數十名受到剝削的外籍勞工提供協助。

喬州地方媒體報導，喬州職業安全與衛生管理局過去幾年曾針對Wellmade不符安全開罰7萬多元。

精華 FAQ

  • 被告包括60歲陳朱、31歲陳家義與55歲盧建軍。檢方指控他們犯下強迫勞動罪、共謀強迫勞動罪，陳朱另被控窩藏非法移民罪。

  • 法庭文件指稱，受害者抵美後遭扣留移民文件，每周工作6天、每天12小時，薪資低於承諾，且沒有加班費或醫療福利，還遭言語、心理與身體虐待。

  • 相關指控由司法部、喬州北區聯邦檢察官、ICE國土安全調查處共同宣布。若罪名成立，被告最高可面臨20年徒刑；FBI先前也協助多名受害勞工與語言專家。

喬州 非法移民 華裔

上一則

社群令兒童成癮 29州告Meta開審 加州庭審7周 最高賠償恐達14億元

下一則

打擊生育旅遊 國務院成立工作組加強執法 上月取消逾600份簽證

延伸閱讀

3華人詐騙17州長者逾200萬元 遭佛州起訴 錢很難追回…

3華人詐騙17州長者逾200萬元 遭佛州起訴 錢很難追回…
10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴
欲走私美軍設備至中國 29歲華男認罪 交易內幕曝光

欲走私美軍設備至中國 29歲華男認罪 交易內幕曝光
紐約前華裔警探涉毆打被銬在押犯 遭起訴

紐約前華裔警探涉毆打被銬在押犯 遭起訴

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
華裔選手劉美賢在今年米蘭冬奧會贏得女子單人滑冰金牌。圖為去年參加紐約的活動。(美聯社)

劉美賢「跨性」弟弟 稱霸加州高中女子運動賽事

2026-08-05 22:46

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習