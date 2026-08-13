迫華工每天工作12小時、低薪、身心虐待 喬州3華人被起訴

喬州三名華人被控以欺騙手段招募中國公民，在喬州一家地板製造廠工作。(巴爾托郡警長辦公室照片)

喬治亞州北區聯邦大陪審團12日起訴住在喬州 卡特斯維爾(Cartersville)的60歲華裔 美國公民陳朱(Zhu Chen，音譯)、31歲華裔美國公民陳家義(Jiayi Chen，音譯)以及55歲中國公民盧建軍(Jianjun Lu，音譯)，指控他們犯下強迫勞動罪、共謀強迫勞動罪和窩藏非法移民 罪。

根據法庭文件，2022年至2024年間，陳朱、陳家義和盧建軍三人共謀，以欺騙手段招募中國公民，讓他們持B-1和L-1簽證來美，在喬州一家名為Wellmade Industries的地板製造廠工作。受害者抵美後，遭三人扣留移民文件，強迫在卡特斯維爾的Wellmade Industries工廠，每周工作六天，每天工作12小時。

被告支付給受害者的薪水低於承諾金額，也沒有提供加班費或醫療福利。他們威脅受害者會被驅逐出境、背負巨額債務，對受害者進行言語、心理和身體虐待。這些受害者的簽證並不合法，但被告仍將他們安置在Wellmade公司名下的住所。

根據Wellmade公司網站資料，其喬州工廠占地32萬8000平方呎，在俄勒岡州波特蘭也有銷售辦公室與倉庫。

三名被告均被控強迫勞動罪和串謀強迫勞動罪。陳朱另被控窩藏非法移民罪。若罪名成立，被告將面臨最高20年徒刑。

這些指控由司法部刑事司助理司法部長杜瓦(A. Tysen Duva)、喬州北區聯邦檢察官赫茨伯格(Theodore S. Hertzberg)及美國移民和海關執法局(ICE)國土安全調查處(HSI)亞特蘭大辦事處負責人施蘭克(Steven N. Schrank)共同宣布。

聯邦調查局(FBI)亞特蘭大辦公室去年3月首度宣布此案時曾指出，為調查此案，FBI找了20名語言專家及受害者輔導專家，對數十名受到剝削的外籍勞工提供協助。

喬州地方媒體報導，喬州職業安全與衛生管理局過去幾年曾針對Wellmade不符安全開罰7萬多元。