亞州女大生陳屍住處 曾曝遭印度男友性侵掐脖 他在德落網

一名19歲亞利桑納大學女學生被發現在住處死亡，她生前曾向室友提及遭到印度男友性侵犯及掐脖子，表示擔心自身安全。示意圖。（圖／AI生成）

一名19歲亞利桑納大學女學生6日被發現在圖森(Tucson)住處死亡，警方調查發現，她生前曾計畫與20歲印度 籍男友分手，並向室友提及曾遭到對方性侵 犯及掐脖子，表示擔心自身安全。印度籍男友事後搭機離開美國，在前往印度途中於德國 遭逮捕，目前因涉嫌一級謀殺及綁架罪，等待引渡回亞利桑納州。

NBC報導，朱莉薩．魯比．薩拉扎爾（Julissa Rubi Salazar）的家人在無法與她取得聯繫後，要求警方前往查看，發現她倒臥在亞利桑納大學附近公寓內。急救人員到場後發現她已失去意識，身上有外傷跡象，警方隨後展開調查。女大生男友瓦倫．巴奇加里（Varun Batchigari）則在同一天從圖森國際機場搭乘前往德國的航班，原計畫返回印度。

根據提交給皮馬郡法院的逮捕令及宣誓書，薩拉扎爾生前曾與室友談到準備結束與巴奇加里的關係，並表示擔心自己在這段感情中的安全。室友向警方透露，薩拉扎爾曾說巴奇加里有虐待傾向，並提到兩人在萬聖節派對發生爭執後，她曾遭到性侵犯及掐脖子，但室友當時沒有向警方報案。

逮捕令顯示，室友在6日發現薩拉扎爾時，她衣著完整、身上蓋著毯子躺在床上。調查人員在遺體上發現疑似勒頸留下的傷痕，包括頸部紅腫及抓痕，眼部、眼瞼及臉部也有瘀點，另有部分防禦性傷口。

警方調查還發現，薩拉扎爾房間內一片狼藉，現場有破碎玻璃及被打翻的植物，顯示房內可能發生過搏鬥。此外，警方沒有找到她的鑰匙及手機。調查文件指出，她的手機6日上午曾在圖森國際機場出現訊號，時間約在巴奇加里搭機前往休士頓、再轉往歐洲前一小時。

薩拉扎爾原本計畫前往亞利桑納州尤馬探望母親，但之後透過簡訊取消行程。她的母親向警方表示，收到的簡訊內容讓她覺得不尋常，認為「簡訊內容有些不對勁」。

警方資料顯示，巴奇加里今年5月曾因輕罪攻擊案件遭起訴，目前案件尚未結案，具體案情及是否與薩拉扎爾有關仍不清楚。巴奇加里離開圖森後，在前往印度途中抵達德國，美國及德國執法部門協助將他逮捕。警方目前以一級謀殺及綁架罪名對他提出指控，他正等待引渡回亞利桑納州。