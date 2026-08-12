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共和黨科州眾議員布波特21歲兒子涉兒童性剝削 被捕

記者顏伶如／綜合報導
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共和黨科州聯邦眾議員蘿倫‧布波特的21歲兒子泰勒涉嫌對兒童性剝削而遭逮捕。(美聯...
共和黨科州聯邦眾議員蘿倫‧布波特的21歲兒子泰勒涉嫌對兒童性剝削而遭逮捕。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨眾議員蘿倫‧布波特21歲兒子泰勒因涉與17歲少女的影片相關兒童性剝削案遭捕，面臨5項重罪，交保後將於8月19日過堂。

共和黨科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)的21歲兒子泰勒(Tyler Boebert)，涉嫌性剝削孩童，而遭逮捕。科州加菲德郡(Garfield County)警長辦公室10日表示，泰勒‧布波特9日遭到拘留，但繳交1萬元保釋金之後獲釋。科羅拉多公共電台(Colorado Public Radio)報導，泰勒‧布波特面臨五項重罪起訴，涉案事件則發生於兩年多前。

39歲的眾議員蘿倫‧布波特10日發表聲明說：「我愛兒子，我們嚴肅面對這些指控，並在這個艱難時期為所有受到影響的人祈禱。」

39歲的眾議員蘿倫‧布波特已當上祖母。(美聯社)
39歲的眾議員蘿倫‧布波特已當上祖母。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，根據檢警向法院申請逮捕令的宣誓證詞(affidavit)，泰勒被捕是跟一個2024年流傳、與一名17歲少女合拍的影片有關，拍片時泰勒18歲。

宣誓證詞指出，這名17歲少女的母親向警方報案說，女兒與泰勒一起拍攝的性愛影片被人發布於Instagram。宣誓證詞當中並未提及是誰發布影片。

根據法院紀錄，泰勒面臨三項性剝削兒童罪名、兩項慫恿未成年人犯罪罪名起訴。

泰勒交保之後，預計8月19日在加菲德郡法院過堂。

蘿倫‧布波特原本在科州經營的「槍手燒烤店」(Shooters Grill)餐廳，員工上班時可以配戴槍枝。她從2021年至2025年擔任科州第3選區聯邦眾議員，今年轉向第4選區參選聯邦眾議員。

泰勒過去曾經多次被捕，涉案情事包括侵入車輛以及偷竊財物等。

2024年2月，泰勒涉嫌侵入他人車輛竊取信用卡與身分證件，在科州賴夫爾(Rifle)被捕。泰勒對於身分竊盜重罪認罪，獲判緩刑、社區勞動服務。去年檢方提交撤銷緩刑的控訴，法院訂於9月10日舉行聽審。

2025年7月，泰勒因為不當對待自己的幼齡兒子，收到虐待兒童、疏忽照顧輕罪傳票。泰勒向法院認罪之後，法官訂於9月4日宣判。

泰勒18歲時升格人父，升格人母的女友年僅17歲，當時36歲的蘿倫‧布波特向媒體宣布當上祖母的喜訊。

39歲的眾議員蘿倫‧布波特已當上祖母。(路透)
39歲的眾議員蘿倫‧布波特已當上祖母。(路透)

精華 FAQ

  • 他被指涉嫌與1名17歲少女拍攝並流傳性愛影片，檢方認定可能構成兒童性剝削與慫恿未成年人犯罪，因此遭到逮捕並提出重罪指控。

  • 法院紀錄顯示，他被控3項性剝削兒童罪名與2項慫恿未成年人犯罪罪名，共5項重罪；交保後，預計於8月19日在加菲德郡法院過堂。

  • 他先前曾因侵入車輛竊取信用卡與身分證件被捕，並因身分竊盜認罪獲緩刑；此外，2025年7月還收到虐待兒童與疏忽照顧輕罪傳票。

共和黨 性剝削 眾議員

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