吃生蠔腦傷 伊州消防員住院逾年恐致殘 牛排館挨告喊冤
伊利諾州消防員貝爾吉奧在牛排館食用生蠔後疑遭污染，病情惡化並留下嚴重腦傷，家屬已提告餐廳與供應商，業者則否認責任。
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伊利諾州消防員貝爾吉奧在牛排館食用生蠔後疑遭污染，病情惡化並留下嚴重腦傷，家屬已提告餐廳與供應商，業者則否認責任。
曾在陸戰隊服役並擔任消防員的伊利諾州男子貝爾吉奧(Joe Belgio)，一年多前在牛排館食用受汙染生蠔引發嚴重腦傷，至今仍住院治療。
美國廣播公司(ABC)在10日報導，律師已代表貝爾吉奧提起訴訟並發起籌款；訴訟指稱，他在位於奧克布魯克(Oak Brook)的吉布森牛排館(Gibsons Steakhouse)用餐後感到不適，導致永久性腦傷。
貝爾吉奧的未婚妻斯泰爾(Melanie Stayer)表示，他們兩人和家人去年6月在這家牛排館慶祝，當時他們的女兒五個月大。斯泰爾指出，貝爾吉奧敬畏上帝，對他來說，成功就是擁有一個幸福家庭。
根據訴訟文件，貝爾吉奧食用生蠔後病情嚴重，引發一場醫療危機，最終導致永久性損傷。
斯泰爾表示，希望大家意識到同樣的事情可能發生在任何人身上；貝爾吉奧當天在一家餐廳裡和家人一起慶祝，人生卻突然遭逢驟變。
律師奧蘇利文(Scott O'Sullivan)表示，貝爾吉奧的病情迅速惡化；他病得很重，導致心臟驟停，曾至少八分鐘失去意識和呼吸，幸虧消防部門及時搶救才甦醒，之後便一直住院治療。
訴訟稱，醫師進行細菌篩檢發現幾種病原體，根據律師的說法，這些病原體與貝類汙染有關。
奧蘇利文說，貝爾吉奧很可能終生臥床不起，他的大腦嚴重受損，認知能力幾乎喪失殆盡，需要終身照護。
針對指控，牛排館Gibsons Oak Brook發言人予以駁斥，透過聲明稱，目前並無其他類似病例報告。根據事實及其內部調查，沒有任何證據顯示該餐廳導致貝爾吉奧生病，相信公正嚴明的法律程序將得出同樣結論。
該訴訟也將海鮮與龍蝦供應商Supreme Lobster and Seafood Company列為被告。
斯泰爾說，貝爾吉奧樂於助人，在這場磨難後徹底改變了；他曾被派往一線作戰、衝進燃燒的建築物。
在訴訟進行期間，貝爾吉奧之前服務的消防隊成員致力幫助他減輕負擔，支持者們也繼續為其家人籌款。
他在伊州奧克布魯克的吉布森牛排館用餐時吃了生蠔，之後身體迅速惡化。訴訟指稱該生蠔可能遭汙染，最終引發醫療危機與嚴重腦傷。 訴訟除了指向吉布森牛排館，也把海鮮與龍蝦供應商Supreme Lobster and Seafood Company列為被告；家屬主張他已留下永久性腦傷，並可能終身需要照護。 Gibsons Oak Brook發言人表示，目前沒有其他類似病例報告，且依據事實與內部調查，沒有任何證據顯示餐廳導致貝爾吉奧生病，認為法院會得出相同結論。
精華 FAQ
他在伊州奧克布魯克的吉布森牛排館用餐時吃了生蠔，之後身體迅速惡化。訴訟指稱該生蠔可能遭汙染，最終引發醫療危機與嚴重腦傷。
訴訟除了指向吉布森牛排館，也把海鮮與龍蝦供應商Supreme Lobster and Seafood Company列為被告；家屬主張他已留下永久性腦傷，並可能終身需要照護。
Gibsons Oak Brook發言人表示，目前沒有其他類似病例報告，且依據事實與內部調查，沒有任何證據顯示餐廳導致貝爾吉奧生病，認為法院會得出相同結論。
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