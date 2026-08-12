川普請求、普亭同意…被俄關4年多 美退伍軍人獲釋回國

美國退伍軍人吉爾曼被俄國關押四年多，病重生命垂危，11日獲釋。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美退伍軍人吉爾曼因在俄國服刑期間屢遭虐待、病重垂危而獲釋，川普稱曾與普亭溝通後促成此事，美方並將其送醫治療。

美國退伍軍人吉爾曼(Robert Gilman)2022年因為用腳踢俄羅斯 警察，而被俄國關押四年多，服刑期間遭虐待，病重生命垂危，11日獲釋。

川普 總統在社群媒體上貼文宣布，吉爾曼將於11日晚抵達華府郊外的馬里蘭州安德魯斯空軍基地(Andrews Air Force Base)，並說「剛剛和他通電話，他只有一個要求，落地後要吃美味的起司漢堡….我會處理。」

之後吉爾曼將被送往德州的軍醫院，接受評估和治療。

川普稱，吉爾曼獲釋前他曾與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)交談，吉爾曼獲釋「完全是出於人道主義」；他感謝俄羅斯未提出任何交換條件。

吉爾曼現年32歲，曾為教師，2022年起被拘留。當年因在火車上擾亂秩序被帶下車後毆打一名警察，被判三年半監禁，後來又因在牢房檢查期間襲擊一監獄督察、毆打一調查員和襲擊獄警再被定罪，2024年10月被判八年又一個月監禁，去年再度襲擊獄警而被加刑至十年。

吉爾曼的父親否認俄方指控。

吉爾曼的妹妹哈德森(Lexie Hudson)說，吉爾曼獲釋要歸功於川普和麻州參議員馬基(Ed Markey)。她認為，俄方無緣無故傷害吉爾曼，只因為他是美國人又是陸戰隊員。

近年來美公民在俄國被捕日益增加，人們愈來愈擔心俄羅斯逮捕美國公民，是為了日後與美、歐談判將被判罪俄國公民引渡回國時有更多籌碼。

美國國務院表示，吉爾曼最近被認定為錯誤拘留，基於人道主義而獲釋，美方並沒有做出任何讓步。

吉爾曼的律師布拉日尼科娃(Irina Brazhnikova)指稱，吉爾曼7月初以來一直被關押在民用醫院精神科病房，病情惡化。

據稱吉爾曼在獄中受虐待，陷入分離性木僵(dissociative stupor)47天，送往醫院後接上餵食管，並被銬在病床上；由於病情危及生命，美政府採取行動。

國務卿魯比歐在社群媒體上發布了一張照片，畫面中的吉爾曼看起來面容憔悴、身形消瘦，身披美國國旗，在飛機上與家人團聚。

魯比歐說：「雖然我們對這項正面進展表示欣慰，但我們仍在尋求讓所有其他遭不當拘押的美國人立即獲釋。」

根據致力於協助這些美國人獲釋的「Global Reach」組織發布的新聞稿，目前仍有五名美國人被關押在俄羅斯，而且他們的健康問題正在惡化。