攜彈探查加州川普高球場維安 謊稱「國務院派來的」男子被捕

武裝嫌犯泰爾2日下午在加州川普國家高爾夫球場被捕。(加州中區聯邦檢察官辦公室照片）

加州 洛杉磯郡警察局4日表示，一名武裝嫌犯佯裝成為川普 總統訪問做準備的安全人員，2日下午稍晚在派洛斯福德牧場(Rancho Palos Verdes)的川普國家高爾夫球場(Trump National Golf Club)被捕。

華府政治新聞網POLITICO報導，當時距川普總統預定在當地舉行募款活動僅剩數日。嫌犯是38歲的泰爾(Jeanine John Taele)。他最早於7月31日被發現在該處設施內活動，戴著耳機，在整個場地四處走動，並拍攝聯邦探員執行安全評估期間的活動照片和影片。

便衣聯邦探員2日發現泰爾返回球場，謊稱受雇於國務院 ，擔任貼身隨扈，並稱車內有把上膛的槍，警方搜到後遭到逮捕。

根據郡警局通報，泰爾在高爾夫球場停車場遭到拘留後，郡警從他的口袋裡發現一個裝有空尖彈、可容納16發子彈的彈匣，隨後又從他停在球場的汽車搜出一把已裝填子彈的手槍，以及另一個裝有空尖彈的彈匣。

空尖彈擊中目標後會變平並擴張，對重要器官造成最大程度的傷害。加州擁有全美最嚴格的一些槍枝法律，禁止可容納超過10發子彈的彈匣。郡警局重罪組探員與聯邦調查局(FBI)聯合反恐特遣隊3日搜查泰爾位於南加州住處，發現一把非法改裝的AR平台步槍、一把點45口徑手槍、防彈衣、大容量彈匣、大量手槍及步槍子彈，以及多本「載有令人擔憂言論」的筆記本。

川普4日訪問加州，參加在川普國家高爾夫俱樂部舉行的共和黨全國委員會晚宴。川普近年來曾躲過3次暗殺企圖。最近一次是在白宮記協晚宴期間，維安團隊事後表示將檢討總統維安規範。

官員尚未表示泰爾是否企圖傷害川普；泰爾目前因涉嫌隱匿攜帶槍枝及持有穿甲彈藥或違禁彈藥而遭到羈押，尚未因企圖傷害川普遭到刑事起訴。郡警局通報指出，這起案件已提交洛杉磯郡地方檢察官辦公室，調查人員並未發現任何持續存在的可信社區威脅。

報導指出，警方與泰爾接觸時，發現埃爾塞岡度(El Segundo)警局正因一起搶劫案追查他。調查仍在持續，並獲得美國特勤局協助。官員表示，日後可能提出更多罪名。

泰爾曾是美軍陸戰隊下士，於2008年派駐伊拉克、2010年派駐阿富汗，服役期間曾獲多項表揚。州政府紀錄顯示，泰勒持有保全人員執照，最近一次執照於今年2月核發，有效期限至2028年。