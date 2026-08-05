CNN：華盛頓州野火失控 逮1縱火嫌犯

華盛頓州斯波坎郡的野火已導致數萬居民緊急撤離，數百棟房屋和建築物被摧毀。（歐新社）

華盛頓州斯波坎郡(Spokane County)從周末以來三場野火 同時延燒，數萬居民緊急撤離，多個社區面臨安全威脅。CNN 4日報導，就在消防人員全力對抗火勢之際，一名37歲男子3日下午涉嫌縱火被捕，法院裁定保釋金100萬元。華盛頓州國民兵 (Washington National Guard)副官威爾希(Gent Welsh)說，大火濃煙持續籠罩幾乎全州，祝融肆虐地區看起來就像「戰區」。

斯波坎郡警長諾威爾斯(John Nowels)3日宣布，法里納奇(Aaron F. Farinacci)涉嫌與「舊步道野火」(Old Trails Fire)有關，已於3日下午落網，目前在押。法里納奇曾因殺父坐牢，且去年曾因兩宗野火調查被執法人員盤問，但未被控罪。 37歲男子法里納奇3日下午涉嫌縱火被捕。(亞利桑納州懲教廳)

諾威爾斯表示，最早在1日就有目擊者看到法里納奇出現在起火點附近。這個區域後來冒出濃煙，目擊者因此報警。警方後來找到法里納奇，但盤問之後讓他離開。當時員警發現法里納奇隨身攜帶防水火柴、丁烷打火機。後來調查人員根據員警配戴的隨身錄影器拍攝畫面內容，從盤查法里納奇的問答疑點申請逮捕令獲准。

警方表示，法里納奇於2010年、當時21歲時在亞利桑那州梅薩(Mesa)一場因洗碗問題引發的爭執中，開槍射殺了自己的父親。法里納奇隨後也朝自己開槍，但倖存下來。

紀錄顯示，他最初被控謀殺罪，但於2012年認罪，承認較輕的過失殺人罪及加重傷害罪。他的律師表示，法里納奇有精神問題，曾數次住院接受治療。

根據最新統計，從1日起火以來，斯波坎三場野火「舊步道野火」、「秋巷野火」(Autumn Lane Fire)以及「費爾維尤野火」(Fairview Fire)蔓延超過8000英畝土地、摧毀數百棟房舍，到3日為止控制率為0%，大約1萬棟建築物現正面臨野火侵襲威脅。

這些火災只是美國西部數十起野火中的一部分，龐大的火勢已使聯邦、州及地方消防機構的救災能力面臨極大壓力。超過1000名消防員4日部署在華盛頓州斯波坎地區，其中許多人來自州外，且預計支援人數還將持續增加。