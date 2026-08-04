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奇諾岡華人撕票案 1嫌遭控重罪惡性謀殺 檢方擬求終身監禁

記者楊青／奇諾岡報導
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聖伯納汀諾縣警局和聖伯納汀諾縣檢察長辦公室3日聯合召開記者會，宣布對66歲爾灣居...
聖伯納汀諾縣警局和聖伯納汀諾縣檢察長辦公室3日聯合召開記者會，宣布對66歲爾灣居民薄建全（Jianquan Bo，音譯）提出一級重罪謀殺（Felony Murder）起訴。（記者楊青／攝影）

震驚南加州華人社區的奇諾岡華人遭綁架槍殺案3日有重大進展。聖伯納汀諾縣檢察長辦公室對66歲爾灣居民薄建全(Jianquan Bo，音譯)提出一級重罪謀殺(Felony Murder)起訴，指控他涉嫌在綁架過程中協助殺害60歲受害人艾克拜爾(Shukur Aikebaer)，聖伯納汀諾縣檢察長安德森(Jason Anderson)表示，本案具有高度計畫性，情節非常凶狠，未來將向法庭提出最高刑度，或求終身監禁。

根據3日公布的起訴書，案件發生於7月29日晚間，被害人是在遭到綁架重罪期間遭到殺害，因此適用加州「重罪謀殺」(Felony Murder)，並依刑法第190.2條提出「特殊情節」(Special Circumstance)指控。起訴書指出，薄建全涉嫌「協助及教唆」(aided and abetted)殺害被害人，即使開槍者已在與警方槍戰中死亡，薄建全仍須對整起命案負刑事責任。

持槍犯案、前科成重刑關鍵

此案嫌犯為67歲主嫌薄正峰(Zhengfeng Bo，音譯)、薄建全兄弟，二人涉嫌綁架艾克拜爾並置於後車廂中；薄氏兄弟駕駛的汽車被警方圍堵後，坐在前排副駕座位的薄建全還沒等警察喊話就自己走出汽車，舉手投降，這也使得警方對駕駛人放鬆了警惕，沒想到駕駛人薄正峰下車在近距離對後車廂裡的受害人補槍致死。警方立即開火將薄正鋒擊斃，薄建全則當場投降被捕。

根據法醫驗屍報告，受害人最初被綁架是上身中槍；而最後的補槍使得他當場死亡。

聖伯納汀諾縣警察局長迪卡斯(Shannon Dicus)3日表示，當時在附近街區巡邏的警員因嫌犯駕駛的汽車行經Stop標牌沒有停車而追擊，但並不知道汽車後車廂裡有人，否則警方將會採取不同方式應對。

檢方指出，嫌犯犯案過程中持有手槍，符合持槍加重刑責規定；起訴書也披露，薄建全過去曾有重大暴力犯罪前科，未來如果罪名成立，將面臨更重刑罰。

檢方並援引加州刑法第1170條，列出18項可能適用的加重量刑因素，包括：犯案手法殘忍、暴力程度極高；使用武器犯案；被害人處於特別脆弱狀態；被告在犯罪中具有主導地位；威脅或干擾證人；犯案經過具有高度預謀、策畫及專業性；造成重大財物損失；利用彼此信任關係犯案；被告具有暴力犯罪紀錄，對社會構成危險；過去服刑及假釋紀錄不佳等。

兄弟涉案 檢警調查商業糾紛

本報1日曾獨家報導兇嫌為兄弟關係，兩人涉嫌前往被害人位於奇諾岡住家，先掐斷住家電盒，趁停電時槍擊被害人並強行擄走，放入轎車後車廂。

目前檢警尚未公布犯案動機，但調查顯示，受害人與薄正峰曾共同投資多家房地產公司，雙方近年因一項約2000萬美元的巴沙迪那公寓投資案爆發法律糾紛。檢方表示，案件仍持續調查，不排除未來增加其他罪名或提出更多證據。

安德森表示，他在記者會之前與被害者的太太、三個女兒等親屬會面，受害人家屬均對兇手表達極其憤怒。他說，按加州刑法，普通謀殺一般不至死刑，綁架也不至死刑，但兩者合併起訴，則構成重大惡性謀殺，可尋求最高處罰。

聖伯納汀諾縣警察局長迪卡司指，這是一起有計畫的犯案。（記者楊青／攝影）
聖伯納汀諾縣警察局長迪卡司指，這是一起有計畫的犯案。（記者楊青／攝影）

聖伯納汀諾縣檢察長安德森指本案嫌犯犯罪情節極其凶狠，不排除求處終身監禁。（記者楊...
聖伯納汀諾縣檢察長安德森指本案嫌犯犯罪情節極其凶狠，不排除求處終身監禁。（記者楊青／攝影）

震驚南加州華人社區的奇諾岡華人遭綁架槍殺案3日有重大進展。圖為命案第二現場。（記...
震驚南加州華人社區的奇諾岡華人遭綁架槍殺案3日有重大進展。圖為命案第二現場。（記者楊青／攝影）

精華 FAQ

  • 聖伯納汀諾縣檢察長辦公室以一級重罪謀殺起訴薄建全，並依加州刑法第190.2條提出特殊情節指控，認定他涉及綁架過程中的協助殺人責任。

  • 檢方表示，本案具有高度計畫性且手段凶狠，且發生於綁架重罪期間，符合重罪謀殺與特殊情節要件；再加上被告有暴力前科，將成為加重量刑的重要因素。

  • 目前檢警尚未正式公布動機，但調查顯示，受害人與薄正峰曾共同投資多家房地產公司，近年又因約2000萬美元的巴沙迪那公寓投資案爆發法律糾紛。

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