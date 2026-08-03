愛達荷In-N-Out剛開幕一周爆槍擊案 至少3死5傷 槍手飲彈自盡

愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

愛達荷州 (Idaho)雙瀑市(Twin Falls)北藍湖大道(Blue Lakes Boulevard North)一家「In-N-Out」漢堡連鎖速食店，於1日下午約2時30分發生驚悚槍擊 案。一名槍手持AR式步槍在店內外掃射，造成至少3人死亡、5至7人受傷。警方隨後在餐廳附近發現嫌犯遺體，研判為槍手飲彈自盡，目前社區威脅已解除。

紐約郵報報導，當地警察局長希克斯 (Matthew Hicks)於隔天在記者會中公布，槍手身分經查證為現年24歲的查德·威廉斯(Chad Williams)。

綜合各家媒體報導，這家剛開幕一周的分店是愛達荷州第4家In-N-Out漢堡，鄰近購物廣場、大型零售商場及電影院。事發時，現場聚集數百人。34歲的目擊者科恩(Lane Koehn)表示，他當時正停等紅綠燈，目擊槍手從得來速(drive-thru)車道走出，並朝他前方的車輛開火，甚至朝停放的「特斯拉」(Tesla)開槍。

混亂中，得來速車道內一名熱心市民掏出隨身配戴的手槍與槍手駁火。科恩指出，槍手被突如其來的子彈打亂陣腳、動作混亂，注意力被完全轉移到持槍市民身上。現場民眾得以爭取時間逃生。

路邊身穿黃色反光背心的工作人員大喊，「開槍了！開槍了！」所有人逃跑，科恩將車開至停車場安全處，看見一名「In-N-Out」員工正拚命將另一名胸部中槍、不斷流血的女性同伴拖過停車場，也喊名字要維持她的意識。科恩與持槍市民及一名剛好在附近的退休急救員(EMT)一同上前協助施救，直到救護車趕抵現場。

「In-N-Out」總裁史奈德(Lynsi Snyder)證實，死者包含一名員工，並深表哀悼。鄰近的「福來雞」(Chick-fil-A)與「魔谷購物中心」(Magic Valley Mall)在案發後均緊急宣布關閉並要求內部人員原地避難。

希克斯與市府發言人帕爾默(Josh Palmer)表示，執法單位預計訊問數百名目擊證人。聯邦調查局(FBI)已設立線上舉報熱線，呼籲民眾踴躍提供現場照片與錄影。全案目前由雙瀑市警察局聯合縣警長辦公室(County Sheriff's Office)及州警(State Police)等多個執法機構深入調查中。

愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火，警車及緊急應變人員趕抵現場。(美聯社)