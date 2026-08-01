愛達荷州In-N-Out驚傳槍響 至少3死2傷 槍手身亡
NBC報導，愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火，造成至少3人死亡、2人受傷，傷者人數可能進一步增加。警方表示，槍擊嫌犯已經身亡，但尚不清楚嫌犯是否計入3名死者之中。
雙瀑市（Twin Falls）警察局長希克斯（Matthew Hicks）表示，當日下午約2時30分接獲報案，稱北藍湖大道（Blue Lakes Boulevard North）傳出槍響，隨後大批警力趕往現場。雙瀑布市發言人帕默（Joshua Palmer）表示，槍擊最初發生在In-N-Out餐廳內，之後一路延伸至餐廳周邊區域。
當局正調查嫌犯身分及犯案動機，尚未確認是否僅一名嫌犯。由於案發地點周邊有多家大型零售商場及電影院，警方預計將詢問數百名可能目擊者。
CBS News取得社群媒體畫面顯示，槍擊發生時，購物中心停車場民眾紛紛逃離現場；另一段畫面則拍到一名疑似槍手的男子站在漢堡店外，並打開一輛停放車輛的車門。
警方在應變期間封鎖雙瀑布市多條道路及附近一座橋梁，呼籲民眾遠離現場。帕默表示，目前相關道路已陸續恢復通行。
案發餐廳是In-N-Out在愛達荷州第4家分店，7月24日才開幕。In-N-Out營運長沃尼克（Denny Warnick）表示，公司對事件深感悲痛，正配合警方調查。
根據報導，槍擊案目前已知造成至少3人死亡、2人受傷，且傷者人數可能還會增加。警方同時表示，嫌犯已經身亡，但是否算在3名死者之中仍未確認。 警方指出，槍擊最初發生在In-N-Out餐廳內，之後一路延伸到餐廳周邊區域。由於現場附近有大型商場與電影院，許多民眾驚慌逃離，警方也擴大封鎖周邊道路。 當局正在確認嫌犯身分與犯案動機，也尚未排除不只1名嫌犯的可能性。由於周邊目擊者可能多達數百人，警方正逐一詢問，以還原槍擊經過與涉案細節。
精華 FAQ
根據報導，槍擊案目前已知造成至少3人死亡、2人受傷，且傷者人數可能還會增加。警方同時表示，嫌犯已經身亡，但是否算在3名死者之中仍未確認。
警方指出，槍擊最初發生在In-N-Out餐廳內，之後一路延伸到餐廳周邊區域。由於現場附近有大型商場與電影院，許多民眾驚慌逃離，警方也擴大封鎖周邊道路。
當局正在確認嫌犯身分與犯案動機，也尚未排除不只1名嫌犯的可能性。由於周邊目擊者可能多達數百人，警方正逐一詢問，以還原槍擊經過與涉案細節。
上一則
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
下一則