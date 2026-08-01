32歲男吃「保健品」出現妄想險輕生 胜肽公司老闆被判刑

示意圖，與新聞藥物無關。(Photo by Daniel Dan on Unsplash)

胜肽(Peptides)商品公司「Paradigm Peptides」負責人馬修．卡瓦(Matthew Kawa)因販賣非法且添加類固醇的藥物，於7月30日被聯邦法官判處5年10個月徒刑、支付7.8萬美元賠償金，並追討500萬美元違法所得。

BBC報導，胜肽是由人體本身產生的短鏈胺基酸，長期以來一直被用於治療包括糖尿病 在內的多種疾病。近年來，胜肽除了被用於減肥藥物GLP-1受體激動劑，還有許多網紅宣稱其有促進增肌、加強運動表現等健康功效。胜肽相關商品目前在美國仍缺乏法規監管，但已透過網路在市面上流通。

號稱「美國製造」 實則從中國進口

除了胜肽商品，Paradigm公司出售的另一項商品為「SARMs」(選擇性雄性激素受體調節劑)，號稱可增加肌肉和骨骼質量，並稱這項產品為「膳食補充劑」，而非藥物。但FDA 警告，此類藥物有增加心臟病 與精神病的風險。

根據調查與判決，Paradigm公司標榜旗下SARMs商品是「美國製造」，但其實是從中國和印度等其他國家進口。其廣告也宣稱「純度99%」、「經第三方實驗室檢測」，但事實上產品添加了睪固酮，亦無通過認證。

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CBS報導，該公司過去堅稱其產品僅供研究用途，但卡瓦在認罪協議中承認這是謊言。「我知道Paradigm的產品被推向市場，供人類食用」，他在認罪協議中寫道。

Paradigm的產品販售範圍包含全美50州，以及海外80個國家，擁有超過5.4萬名客戶。

卡瓦的妹妹、Paradigm公司主要員工珍妮佛．斯特奇科伯(Jennifer Stechkober)則被處以16個月監禁。

「吃了精力充沛」 男子數月後身心出狀況

CBS報導，32歲的丹．墨菲(Dan Murphy)是Paradigm的長期客戶之一。他從2023年開始服用該公司賣的SARMs。他說，一開始他以為這就像維生素D，每次吃了都「感覺精力充沛」，身體機能變得前所未有的強，於是開始瘋狂健身。

但服用了幾個月後，墨菲開始出現睡眠問題，背部長出了嚴重的囊腫性痤瘡，還開始出現妄想症狀，認為他的妻子和岳母想謀害他的行銷事業和性命；他甚至曾想要自殺。

「我失去了朋友、家人、同事、客戶，還差點丟了性命」，墨菲說，「我當時已經完全脫離了現實」，而他當時完全不覺得這會與他服用的「保健食品」有關。

直到2025年，執法部門開始調查Paradigm公司，墨菲收到司法部通知，才知道他受騙了。之後他與妻子將SARMs產品送去化驗，並被醫師診斷出患有「類固醇誘發的精神病」。