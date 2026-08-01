我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓上東區退伍軍人症感染風險解除 累計92人確診7死

亞裔乳癌年輕化 應定期篩查當保養

32歲男吃「保健品」出現妄想險輕生 胜肽公司老闆被判刑

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖，與新聞藥物無關。(Photo by Daniel Dan on Unsp...
示意圖，與新聞藥物無關。(Photo by Daniel Dan on Unsplash)

胜肽(Peptides)商品公司「Paradigm Peptides」負責人馬修．卡瓦(Matthew Kawa)因販賣非法且添加類固醇的藥物，於7月30日被聯邦法官判處5年10個月徒刑、支付7.8萬美元賠償金，並追討500萬美元違法所得。

BBC報導，胜肽是由人體本身產生的短鏈胺基酸，長期以來一直被用於治療包括糖尿病在內的多種疾病。近年來，胜肽除了被用於減肥藥物GLP-1受體激動劑，還有許多網紅宣稱其有促進增肌、加強運動表現等健康功效。胜肽相關商品目前在美國仍缺乏法規監管，但已透過網路在市面上流通。

號稱「美國製造」 實則從中國進口

除了胜肽商品，Paradigm公司出售的另一項商品為「SARMs」(選擇性雄性激素受體調節劑)，號稱可增加肌肉和骨骼質量，並稱這項產品為「膳食補充劑」，而非藥物。但FDA警告，此類藥物有增加心臟病與精神病的風險。

根據調查與判決，Paradigm公司標榜旗下SARMs商品是「美國製造」，但其實是從中國和印度等其他國家進口。其廣告也宣稱「純度99%」、「經第三方實驗室檢測」，但事實上產品添加了睪固酮，亦無通過認證。

編輯推薦

CBS報導，該公司過去堅稱其產品僅供研究用途，但卡瓦在認罪協議中承認這是謊言。「我知道Paradigm的產品被推向市場，供人類食用」，他在認罪協議中寫道。

Paradigm的產品販售範圍包含全美50州，以及海外80個國家，擁有超過5.4萬名客戶。

卡瓦的妹妹、Paradigm公司主要員工珍妮佛．斯特奇科伯(Jennifer Stechkober)則被處以16個月監禁。

「吃了精力充沛」 男子數月後身心出狀況

CBS報導，32歲的丹．墨菲(Dan Murphy)是Paradigm的長期客戶之一。他從2023年開始服用該公司賣的SARMs。他說，一開始他以為這就像維生素D，每次吃了都「感覺精力充沛」，身體機能變得前所未有的強，於是開始瘋狂健身。

但服用了幾個月後，墨菲開始出現睡眠問題，背部長出了嚴重的囊腫性痤瘡，還開始出現妄想症狀，認為他的妻子和岳母想謀害他的行銷事業和性命；他甚至曾想要自殺。

「我失去了朋友、家人、同事、客戶，還差點丟了性命」，墨菲說，「我當時已經完全脫離了現實」，而他當時完全不覺得這會與他服用的「保健食品」有關。

直到2025年，執法部門開始調查Paradigm公司，墨菲收到司法部通知，才知道他受騙了。之後他與妻子將SARMs產品送去化驗，並被醫師診斷出患有「類固醇誘發的精神病」。

精華 FAQ

  • 他因販賣未經許可、且添加類固醇的胜肽與SARMs商品，被聯邦法官判處5年10個月徒刑，另須支付7.8萬美元賠償金，並追討500萬美元違法所得。

  • Paradigm宣稱產品是美國製造、純度99%，還經第三方檢測，並包裝成膳食補充劑；但調查發現，商品其實從中國和印度進口，且被添加睪固酮，並未通過認證。

  • 丹．墨菲服用數月後出現失眠、嚴重囊腫性痤瘡與妄想，甚至懷疑妻子和岳母要害他，後來還曾想自殺；醫師最終診斷他患有類固醇誘發的精神病。

心臟病 FDA 糖尿病

上一則

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

延伸閱讀

2900萬人吃的「減重神藥」 停藥一年身體竟出現這變化

2900萬人吃的「減重神藥」 停藥一年身體竟出現這變化
嬌生否認爽身粉致癌仍願和解 7.6萬件索賠估55億美元 還可能往上加碼

嬌生否認爽身粉致癌仍願和解 7.6萬件索賠估55億美元 還可能往上加碼
食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪

食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪
生菜惹「疫」 泰勒農場派員到白宮說明

生菜惹「疫」 泰勒農場派員到白宮說明

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

2026-07-27 11:33
網友熱議「美國哪個州幸福感最強」，從加州、佛羅里達州、華盛頓州，到科羅拉多州、馬里蘭州、北卡羅來納州等地都有人推薦。圖為加州洛杉磯回聲公園。(路透)

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

2026-07-26 19:55

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說