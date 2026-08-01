我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜．葛瑟瑞的母親南西．葛瑟瑞(圖中照片)遭綁架案...
國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜．葛瑟瑞的母親南西．葛瑟瑞(圖中照片)遭綁架案，目前仍無進展。圖為KVOA新聞台外為南西祈福的布條。(路透)

國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜．葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的母親南西．葛瑟瑞(Nancy Guthrie)遭綁架案，目前仍無進展，執法部門7月31日公布葛瑟瑞家人於6月收到的兩封勒索信，希望民眾提供線索。

CNN報導，執法部門表示，公布勒索信是希望大眾能注意信中的用字遣詞習慣，這些訊息呈現出「獨特的用詞選擇、句法和詞組習慣」，希望能有人因此認出寫信的人是誰。

執法部門說，信件也可能讓外界了解作者的心態、動機以及語氣隨著時間的轉變，為警方提供突破性的新線索。

皮馬縣警長辦公室(Pima County Sheriff's Department)和聯邦調查局(FBI)鳳凰城分局公布的兩封勒索信件內容摘要如下：

第一封信件於南西失蹤隔天寄出，收信人為莎凡娜，內容提到「她(南西)很安全但很害怕」，並要求家屬支付價值400萬美元的比特幣贖金。

「我們最多扣留她七天……如果未能在最後期限（9日周一前）收到付款，她將被處決。你母親知道這件事，她的性命掌握在你們手中。從現在起你無法聯繫到我，絕不談判。不要耍花樣，執法部門幫不了你。」

皮馬縣警長辦公室(Pima County Sheriff's Departmen...
皮馬縣警長辦公室(Pima County Sheriff's Department)公布兩封信寄給葛瑟瑞的勒索信內容。此為第一封。(圖：皮馬縣警長辦公室提供)

第二封信件於2月6日寄出，收信人為葛瑟瑞家族，內容稱南西因心臟問題去世，且「被安葬於大自然中」，並向家屬道歉。

「我們沒有完全掌握她身體狀況的嚴重性。我們從未想過要傷害她，那不是我們的本意。她在被帶走後不久就去世了，我們認為是心臟相關問題。她現在被安葬於大自然中。你們做什麼都無法改變這個結果。我們希望你們家族知道這點並得到平靜。我們真的很抱歉。」

皮馬縣警長辦公室(Pima County Sheriff's Departmen...
皮馬縣警長辦公室(Pima County Sheriff's Department)公布兩封信寄給葛瑟瑞的勒索信內容。此為第二封。(圖：皮馬縣警長辦公室提供)

執法部門呼籲，若民眾發現身邊親友、同事、同學出現以下異常行為，主動通報警方：

1.情緒或外貌改變、不明原因的受傷

2.正常作息中斷、突然離開該地區

3.清潔或維修車輛

4.對該社區或案件調查表現出異常的關注或冷漠

▲ 影片來源：X＠PimaSheriff（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

莎凡娜曾在7月27日發布影片，懇求知情者：「我知道你們曾試圖做對的事。所以我請求你們、乞求你們，現在做出正確的選擇，幫我們找到她，告訴我們該去哪裡找。」

莎凡娜．葛瑟瑞在7月27日發布影片，懇求知情者提供案件線索。(路透)
莎凡娜．葛瑟瑞在7月27日發布影片，懇求知情者提供案件線索。(路透)

精華 FAQ

  • 執法部門希望民眾注意信中的獨特用字、句法與詞組習慣，藉此辨認寫信者；同時也想從語氣與內容變化，推測嫌犯心態、動機並尋找突破性線索。

  • 信中稱南西還活著但很害怕，要求家屬支付價值400萬美元的比特幣贖金，並威脅若未在期限內付款就會處決她，還警告不要與警方談判。

  • 警方提醒若親友出現情緒或外貌改變、突然受傷、作息中斷或離開地區、清潔維修車輛，或對社區與調查表現異常關注或冷漠，都應主動通報。

FBI

上一則

太空人林琪兒專訪：多元文化讓我擁有特別視角

下一則

4段提示詞 看出聊天機器人了解你多少、掌握哪些隱私

延伸閱讀

悶死五歲兒判無期 狠父獄中寄信嗆滅族 前妻家提告

悶死五歲兒判無期 狠父獄中寄信嗆滅族 前妻家提告
加州無頭裸體女屍案 遭斷指抽乾血 這原因至今難破

加州無頭裸體女屍案 遭斷指抽乾血 這原因至今難破
為拚全球首例想昏頭？《科學》揭露上海6歲女童死於腦部基因編輯試驗

為拚全球首例想昏頭？《科學》揭露上海6歲女童死於腦部基因編輯試驗
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

2026-07-27 11:33
網友熱議「美國哪個州幸福感最強」，從加州、佛羅里達州、華盛頓州，到科羅拉多州、馬里蘭州、北卡羅來納州等地都有人推薦。圖為加州洛杉磯回聲公園。(路透)

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

2026-07-26 19:55

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說