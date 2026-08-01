NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索
國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜．葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的母親南西．葛瑟瑞(Nancy Guthrie)遭綁架案，目前仍無進展，執法部門7月31日公布葛瑟瑞家人於6月收到的兩封勒索信，希望民眾提供線索。
CNN報導，執法部門表示，公布勒索信是希望大眾能注意信中的用字遣詞習慣，這些訊息呈現出「獨特的用詞選擇、句法和詞組習慣」，希望能有人因此認出寫信的人是誰。
執法部門說，信件也可能讓外界了解作者的心態、動機以及語氣隨著時間的轉變，為警方提供突破性的新線索。
皮馬縣警長辦公室(Pima County Sheriff's Department)和聯邦調查局(FBI)鳳凰城分局公布的兩封勒索信件內容摘要如下：
第一封信件於南西失蹤隔天寄出，收信人為莎凡娜，內容提到「她(南西)很安全但很害怕」，並要求家屬支付價值400萬美元的比特幣贖金。
「我們最多扣留她七天……如果未能在最後期限（9日周一前）收到付款，她將被處決。你母親知道這件事，她的性命掌握在你們手中。從現在起你無法聯繫到我，絕不談判。不要耍花樣，執法部門幫不了你。」
第二封信件於2月6日寄出，收信人為葛瑟瑞家族，內容稱南西因心臟問題去世，且「被安葬於大自然中」，並向家屬道歉。
「我們沒有完全掌握她身體狀況的嚴重性。我們從未想過要傷害她，那不是我們的本意。她在被帶走後不久就去世了，我們認為是心臟相關問題。她現在被安葬於大自然中。你們做什麼都無法改變這個結果。我們希望你們家族知道這點並得到平靜。我們真的很抱歉。」
執法部門呼籲，若民眾發現身邊親友、同事、同學出現以下異常行為，主動通報警方：
1.情緒或外貌改變、不明原因的受傷
2.正常作息中斷、突然離開該地區
3.清潔或維修車輛
4.對該社區或案件調查表現出異常的關注或冷漠
▲ 影片來源：X＠PimaSheriff（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
莎凡娜曾在7月27日發布影片，懇求知情者：「我知道你們曾試圖做對的事。所以我請求你們、乞求你們，現在做出正確的選擇，幫我們找到她，告訴我們該去哪裡找。」
執法部門希望民眾注意信中的獨特用字、句法與詞組習慣，藉此辨認寫信者；同時也想從語氣與內容變化，推測嫌犯心態、動機並尋找突破性線索。 信中稱南西還活著但很害怕，要求家屬支付價值400萬美元的比特幣贖金，並威脅若未在期限內付款就會處決她，還警告不要與警方談判。 警方提醒若親友出現情緒或外貌改變、突然受傷、作息中斷或離開地區、清潔維修車輛，或對社區與調查表現異常關注或冷漠，都應主動通報。
精華 FAQ
執法部門希望民眾注意信中的獨特用字、句法與詞組習慣，藉此辨認寫信者；同時也想從語氣與內容變化，推測嫌犯心態、動機並尋找突破性線索。
信中稱南西還活著但很害怕，要求家屬支付價值400萬美元的比特幣贖金，並威脅若未在期限內付款就會處決她，還警告不要與警方談判。
警方提醒若親友出現情緒或外貌改變、突然受傷、作息中斷或離開地區、清潔維修車輛，或對社區與調查表現異常關注或冷漠，都應主動通報。
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