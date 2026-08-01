「居民被蒙在鼓裡」 茱莉亞羅勃茲影后之作原型 緊盯數據中心爭議

電影「永不妥協」對抗汙水的原型人物艾琳．柏克維奇現為對抗「興建數據中心」而戰。(路透)

讓女星茱莉亞．羅勃茲(Julia Roberts)在奧斯卡 封后的2000年電影「永不妥協」(Erin Brockovich，電影原名為主角名)故事角色原型艾琳．柏克維奇(Erin Brockovich)當年因為對抗汙水汙染一戰成名，現在她把關注焦點放在各地正在興建的數據中心，啟動一項全國計畫以便追蹤全國社區區民對數據中心的疑慮。

現年66歲柏克維奇日前接受播客主持人西奧馮(Theo Von)「上個周末」(This Past Weekend)節目專訪時說，某天早上起床收到30封來自路易斯安納州 同一個社區的居民信件，內容都是針對同一個議題的陳情，後來因此萌生成立全國數據中心追蹤計畫的構想。

她表示，很多美國人都是在數據中心已經動工興建之後，才意識到問題存在。她說，很多民眾根本毫無所知，已經開始施工才知道數據中心進駐社區，市議會並沒有通知，居民完全蒙在鼓裡。

她指出，興建數據中心過程的保密協議，在某些社區對於公眾認知權利造成限制。

柏克維奇的全國地圖計畫已經收集數以千計的居民投訴，反映問題包括社區要蓋數據中心之前沒有獲得充分告知。她說，自己開始對有問題的項目展開研究，但常常找不到解答。

柏克維奇成立的BrockovichDataCenter.com網站，可以讓民眾對於社區裡的數據中心提交檢舉，也接受民眾提供已經開始營運、正在興建或草擬興建的人工智慧(AI)相關數據中心資料。

她表示，從民眾熱烈迴響可以看出，對數據中心的擔憂不是僅存在少數社區而已。她說，追蹤地圖剛推出的72小時，系統就兩度當機，「第三天我一覺醒來，赫然發現這不是某個城鎮，某個含水層或某座數據中心的問題，而是全國層面的問題」。

根據網站統計，地圖目前包含全國8000多個社區提交資料，其中包括數十個已營運、研議中或興建中的數據中心項目。

大型數據中心需要大量電力以及冷卻用水，社區居民對於噪音問題、土地使用以及當地基礎設施承受負擔表示不滿。

柏克維奇因為對抗太平洋瓦斯與電力公司(Pacific Gas & Electric)在加州造成大規模汙水汙染的訴訟而成為知名環保倡議人士。PG&E在1996年同意支付3.33億和解金，創下美國史上直接訴訟(direct-action lawsuit)案件最高金額賠償。