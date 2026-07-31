哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房

哈佛醫學院一位華裔助理教授被控對懷孕九個月的妻子施暴，曾將她關在瓦斯洩漏的廚房用餐。（路透）

哈佛醫學院華裔 助理教授田豐(Feng Tian，音譯)涉嫌兩起家暴 事件被捕，指控內容包括他在被害人懷孕九個月時持刀威脅、掌摑，並將她關在瓦斯洩漏的廚房中，全案訂9月16日聽證。

每日郵報(Daily Mail)報導，38歲的田豐是哈佛醫學院神經學助理教授，且在貝斯以色列女執事醫療中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)主持研究阿茲海默症 與青光眼等神經退化性疾病實驗室。

哈佛校刊「深紅報」(The Harvard Crimson)取得的布魯克萊(Brookline)警局報告顯示，受害女子指控田豐今年4月8日對她甩巴掌並推倒在床上，接著用前臂抵住她的喉嚨。

她指控，田豐隨後拿著一把大型廚刀逼近，強迫她在爐火已熄滅，但瓦斯持續外洩的廚房中用餐，每當她試圖開窗通風，田豐便關上窗戶。

被害人向警方供稱，早在2023年，即田豐剛成立實驗室並進入哈佛醫學院任職後不久，他就曾毆打並持刀威脅她。

4月的家暴事件發生數天後，被害人離家並在就醫時向醫護人員揭露長期遭受家暴的情況；院方隨後將她轉介給家暴專責社工，協助她搬進庇護所，並在離家13天後產子。

警方報告指出，在她向醫院揭露虐待情況前，田豐曾前往醫院探視並帶食物給她；她透露，自己曾被迫簽署一份醫療代理授權書，讓田豐有權在分娩期間替她做醫療決定，但她後來撤銷這項授權並要求院方禁止田豐進入產房。

今年6月，警方向田豐發送臨時禁制令，被害人稍後向塞勒姆(Salem)警方報案，案件轉交布魯克萊警局，警方7月14日對她進行正式詢問後，對田豐申請逮捕令。

田豐於7月15日在布魯克萊地區法院出庭，他對所有指控不認罪；法官裁定田豐無保飭回，但必須遵守不得與被害人接觸等條件，他將於9月16日出席審前聽證。

田豐落網前一周，「青光眼基金會」(The Glaucoma Foundation)透過臉書(Facebook)宣布田豐獲頒該會的研究補助，致力研究神經保護路徑；田豐當時發表聲明感謝青光眼基金會的支持，表示希望透過了解某些視網膜神經元為何較能抵抗疾病，找到超越現有降眼壓療法的新療法。