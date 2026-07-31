南加華男遭槍擊塞後車廂綁架 嫌犯警方面前「行刑式」滅口

奇諾岡華人住家29日發生綁架案，一華男被至少兩人從住家綁架，開車逃逸。（記者楊青／攝影）

華人 聚居的南加州 聖伯納汀諾縣奇諾岡（Chino Hills）29日晚發生近年來罕見的綁架、槍擊 及警匪駁火命案。一華裔男子晚間在自家門前遭兩嫌犯開槍後強行擄走，並被塞進轎車後車廂。警方接獲多通911報案後展開追捕，不料嫌犯在遭警方攔截後，竟當著警員面打開後車廂，朝被害人開槍「行刑式」滅口，隨後又向警員開火，遭警方擊斃。被綁華男與嫌犯雙雙死亡，另一涉案男子被捕，案發原因仍在調查中。

這起震驚社區的案件，發生在29日晚約10時20分左右。警方表示，案發第一現場位於奇諾岡Monteverde Drive 2100號街區，當地是治安一向良好的住宅，居民多為華裔家庭。警方接獲多通911報案，指現場傳出槍響，並有人高聲呼救。

聖伯納汀諾縣警局發言人Gloria Orejel表示，受害男當時在住家門前遭兩嫌犯開槍擊中，隨後被強行抬上嫌犯駕駛的一輛日產Altima轎車，塞入後車廂後迅速逃離現場。

警方接到911求救電話後，很快抵達現場並發現涉案汽車，立即示意停車。但駕駛拒絕配合，警方展開約1.5英里的追逐，車輛最後於晚10時30分前停在Wandering Ridge Drive 2400街區。

警方表示，警員向劫匪喊話，命令車上兩人下車，其中駕駛座的男司機依令投降，但下車後並未舉手接受逮捕，而是直接走向車尾，打開後車廂，朝裡面的被害人近距離再開一槍。

附近住戶監視器畫面拍下整個驚悚過程。畫面顯示，嫌犯下車後快步走向後車廂，打開車蓋後隨即傳出槍響，現場可見火光與煙霧，警方幾乎同時還擊。

警方指出，嫌犯在朝後車廂射擊後，又轉身向警員開火，警員立即還擊，嫌犯當場中彈身亡，沒有警員受傷。警方稍後打開後車廂時，發現受害男子已無生命跡象，當場宣告死亡。

第二名嫌犯全程配合警方命令，下車後立即遭拘捕，目前已被羈押。警方尚未公布其姓名，也未說明他是否持有武器，以及將面臨哪些罪名。

截至30日，警方仍未公布死者及兩嫌身分，也未確認三人是否彼此認識，是否涉入室搶劫、綁架勒贖、私人糾紛或其他犯罪動機。警方表示，目前所有可能性均未排除，正由凶殺組與重大案件組持續調查。

由於案發地位於南加州華人聚居的奇諾岡高檔住宅區，消息迅速在華人社群傳開，引起居民高度關注。不少居民表示，當晚接連聽到多聲槍響，警車、消防車及直升機大批趕到，整個社區封鎖數小時，直到凌晨才陸續解除警戒。

警方呼籲，任何目擊案發經過、持有行車紀錄器或住家監視器畫面的民眾，主動與聖伯納汀諾縣警局聯繫，協助釐清案情。警方強調，案件仍屬初步調查階段，後續將公布更多細節，包括死者身分、嫌犯背景及犯案動機。

警方目前仍在現場調查，附近街區封鎖中。（記者楊青／攝影）