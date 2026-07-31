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賓州37歲華裔媳 狂刺婆婆245刀奪命「幾乎肢解」

特派員黃惠玲／綜合報導
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華裔女子張夢琪(音譯)上月刺殺婆婆245刀致死，驚動賓州這個保守的社區。圖為示意...
華裔女子張夢琪(音譯)上月刺殺婆婆245刀致死，驚動賓州這個保守的社區。圖為示意圖，非本新聞事件照片。（路透）

賓州阿姆斯壯郡(Armstrong County)上月傳出一名華裔媳婦連刺婆婆245刀的駭人血案，37歲的嫌犯張夢琪(Mengqi "Mona" Zhang，音譯)在庭上承認案發前曾與婆婆發生爭吵。全案已由法官裁定移送審判。

駭人血案 張承認案發前曾與婆婆爭吵

賓州一名79歲婦人上月底在家中遭人持刀刺死，法醫在上周舉行的初步聽證會上證實，死者為79歲的羅莎琳德．庫珀(Rosalind Cooper)，全身遭刺245刀，死狀悽慘。涉嫌行凶的死者媳婦、37歲華裔女子張夢琪被控一級刑事殺人罪及兩項加重傷害罪，檢方還揭露一家人長年不睦的背景。

庭訊中，檢方傳喚死者丈夫史蒂文．庫珀(Steven Cooper)、兒子暨張夢琪丈夫納撒尼爾．庫珀(Nathaniel Cooper)、華裔州警史蒂文．羅(Steven Law)、州警葛杜瑞克(Greg Duric)及驗屍官邁爾斯(Brian Myers)等人作證。

一聽小姑將來訪 張夢琪突然性情大變

納撒尼爾表示，他與張夢琪結婚12年，案發當天下午原本相當平靜，直到他提及妹妹卡拉．隆恩(Kara D. Long)即將從佛州前來探望父母後，妻子情緒突然劇烈轉變，他描述：「她整個人完全變了(She just did a complete 180)。」他並透露，張夢琪與妹妹早在2017年因一場爭執反目，雙方甚至一路在社群媒體上互相攻擊，此後關係始終惡劣。

納撒尼爾作證指出，當天稍後，張夢琪離開住家，他原以為妻子只是外出散步，沒想到她卻駕駛家中的車子前往附近公婆住處。

張滿手血回家對夫說：我刺了你媽媽

不久後，張夢琪手持沾滿鮮血的刀返回家中，直接告訴丈夫：「我刺了你媽媽。」納撒尼爾立即衝往父母家查看，發現母親倒臥餐廳血泊中，隨即報警。警方表示，6月28日下午4時30分許接獲報案，趕赴吉爾平鎮(Gilpin)森恩利路(Schenley Road)一處住宅後，在餐廳內發現79歲婦人羅莎琳德．庫珀倒臥血泊，已當場死亡。

驗屍官邁爾斯表示，死者全身共有245處刀傷，頭皮、喉嚨、腹部、右腿、雙手及手腕均有嚴重刺傷，死因為大量失血。他形容死者遺體「幾乎遭到肢解(mutilated)」，現場四處都是血跡。

州警史蒂文．羅以中文協助偵訊張夢琪。根據庭上證詞，張夢琪承認與婆婆發生爭執，之後從屋內廚房拿起一把刀，朝婆婆手部及腹部揮砍、刺擊。

警方表示，攻擊先發生於住宅二樓，之後一路延伸至一樓，現場照片顯示，二樓臥室、走廊、樓梯及一樓客廳、餐廳均留有大量血跡。

張反鎖房內聚配合 隔天凌晨才被逮捕

警方指出，案發後張夢琪返回自宅，將凶刀清洗乾淨，更換並清洗衣物，同時以多條毛巾擦拭身體，再將毛巾一併清洗，試圖清除跡證。警方抵達後，她將自己反鎖屋內，拒絕配合，並對警員大喊不要進屋，否則將殺害執法人員。警方隨後封鎖現場，由賓州州警特勤隊接手處理。

直到隔天凌晨1時11分，張夢琪才走出住家投降，遭警方逮捕。

法官拒絕張夢琪保釋，張在聽證會結束後押返阿姆斯壯郡監獄候審。法院目前尚未排定審判日期。依美國法律，張夢琪雖遭刑事起訴，在法院判決有罪前，依法仍推定無罪。

精華 FAQ

  • 她被控一級刑事殺人罪及2項加重傷害罪，檢方指控她在家中持刀攻擊婆婆，造成對方大量失血死亡，且傷勢極為殘酷。

  • 丈夫納撒尼爾說，他提到妹妹卡拉即將從佛州來訪後，妻子情緒突然大變；兩人早在2017年就因爭執反目，關係一直很差。

  • 警方指出她先返回住處清洗凶刀、衣物與毛巾，之後反鎖房內拒絕配合，還揚言傷害警員，直到隔天凌晨1時11分才走出投降被捕。

華裔 賓州

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