兒子喬州校園濫殺4死 送槍父判刑15年 法官：身為父母，你失職了

2024年喬治亞州阿帕拉契高中4死9傷校園槍擊案，現年16歲的槍手柯特·格雷(右)被判終身監禁，其55歲的父親科林·格雷(左)因提供作案兇器被判刑15年。(美聯社)

喬治亞州阿帕拉契高中(Apalachee High School) 2024年9月發生的嚴重校園槍擊 案，未成年兇手日前被判終身監禁，而槍手的父親因明知兒子精神不穩定卻仍買槍送他，於30日被判刑15年。

現年16歲的槍手柯特·格雷(Colt Gray)前年9月4日在亞特蘭大 東北45哩處的阿帕拉契高中持AR-15型式半自動步槍槍大開殺戒，造成4死9傷慘案。

現年55歲的科林·格雷(Colin Gray)是全美因子女涉嫌槍擊案而被追究刑事責任的少數家長之一。

法官普里姆(Nicholas Primm)在幾天之內先後對槍手和其父親判刑；他對老格雷直言不諱說，「身為父母，你失職了。」

這起槍擊案造成2名14歲學生和2名教師死亡，另8名學生和1名教師受傷。陪審團3月裁定老格雷二級謀殺罪名成立，喬州 法律將二級謀殺定義為因虐待兒童而導致兒童死亡；老格雷另被判過失殺人罪。

死者家屬和槍擊案受害者在小格雷的量刑聽證會上發言時譴責身為父親的老格雷失職，敦促法官對他處以最高刑罰。

檢方稱，老格雷買將槍送給兒子作為聖誕禮物，還附贈彈藥、瞄準鏡和其他配件。

調查人員作證說，小格雷將父親送的半自動步槍帶上校車，槍管露在外面，用硬紙板包住；第二堂課結束後去洗手間，出來後便持槍在走廊和教室掃射。

當年僅14歲的小格雷在槍擊案發生前幾周已出現精神惡化跡象；他加入「真實犯罪」網路社群，和一些年輕人討論對大規模槍擊案的痴迷。

小格雷的母親和父親分居；槍擊案發生前幾周，母親與分居的丈夫爭吵，她要求他保管好槍枝、限制兒子碰槍。

巴羅郡(Barrow County)地方檢察官史密斯(Brad Smith)認為應判老格雷80年有期徒刑，即使小格雷刻意隱瞞積極參加大規模槍擊案討論社群，老格雷仍忽視校園可能發生大規模槍擊案的風險，送給兒子犯罪工具。

近年來檢察官處理殺人案時只要認為有事實可證明，便會追究未成年兇手父母親責任。2021年密西根州牛津高中(Oxford High School)槍擊案是全美第一宗因兒子開槍而導致父親被起訴的案例。