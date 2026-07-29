喬治亞州校園槍擊 少年持父贈槍犯案判無期徒刑

現年16歲的葛瑞(中)承認2024年9月在阿巴拉契中學犯下槍擊案，當時他年僅14歲，射殺兩名14歲學生與兩名教師並造成9人受傷。(美聯社)

喬治亞州 校園槍擊 案嫌犯葛瑞（Colt Gray）28日遭判處無期徒刑，這名少年在2024年犯案使用的槍枝是父親送給他的耶誕禮物。

綜合法新社和路透社報導，現年16歲的葛瑞承認2024年9月在阿巴拉契中學（Apalachee High School）犯下槍擊案，當時他年僅14歲，射殺兩名14歲學生與兩名教師並造成9人受傷。他以成年人身分受審。

高等法院法官普林姆（Nicholas Primm）判處無期徒刑且不得假釋。

普林姆對葛瑞說：「你的父母辜負你。你的家族也辜負你。但這些辜負並不能免除你選擇將殺人犯奉為偶像崇拜並成為那種人的責任。」

普林姆還說：「你在阿巴拉契中學並未受到霸凌。這不是出於仇恨。你甚至不認識學校裡的人。你這麼做完全是為了追求惡名。」

葛瑞的父親柯林（Colin）今年3月遭判二級謀殺與過失殺人罪成立，這是家長因孩子犯下槍擊案而被控罪的罕見案例。

儘管有人警告柯林稱他兒子曾威脅要發動校園槍擊，柯林仍於2023年耶誕節送給兒子AR-15式步槍，葛瑞後來以此犯案。

柯林預計30日將被判刑。