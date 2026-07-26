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新墨州大熊「受困電線桿」動保機構拒援救 牠遭殛斃

編譯俞仲慈／綜合報導
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路人發現一頭大熊困在新墨西哥州一處公路電線桿頂端，報警求助，動保機構以動物會自行...
路人發現一頭大熊困在新墨西哥州一處公路電線桿頂端，報警求助，動保機構以動物會自行爬下為由，拒絕派人救援，最後大熊在企圖下來時，被高壓電殛斃，引發民眾不滿。示意圖。(路透)

新墨西哥州一處公路電線桿頂出現一頭大熊，吸引路人圍觀拍照，影片在網路上瘋傳，不過多位民眾報警，動保機構以動物會自行爬下為由，拒絕派人救援，最後大熊在企圖下來時，被高壓電殛斃，引發民眾不滿。

今日美國報(USA Today)報導指出，本月20日，新墨西哥州聯合郡(Union County)56號公路上，一頭大熊高掛在電線桿上，吸引多名駕駛停車圍觀，目擊者之一的道森(Robin Dawson)表示：「當時這頭大熊受困在帶電的高壓電線桿頂端，你看得出來牠還活著，但是很痛苦，從馬路對面都能聽到牠的喘息聲。」

不忍大熊受困電線桿，道森撥打911電話求救，不料調度員告知會通報魚類及野生動物管理局(Department of Fish and Wildlife)處理，結果道森遲遲未見救援人員出現，於是再度撥打911詢問，調度員告知：「漁獵部門說不會採取任何行動，因為大熊想下來的時候自然會下來。」於是道森警告調度員，大熊「可能會被電死」，可惜對方不予理會。

隔天道森致電漁獵部門，得知大熊「試圖下來時觸電身亡」的噩耗，對方還把責任歸咎於民眾聚集拍照嚇到大熊，同時調度員也證實接獲「大約20通」求救電話後，緊急聯繫電力公司，可惜已經來不及，道森忿忿不平表示：「她把大熊觸電身亡和電力公司延誤責任都歸咎給拍照者，他們原本應該派人疏導交通，但我沒看到任何人靠近或干擾那頭大熊。」

魚類及野生動物管理局派員移走大熊屍體後，23日發表聲明強調：「我們指示報警民眾不要打擾這隻大熊，讓牠自行下來，並要求當地調度中心通知附近居民不要打擾牠，然而還是有民眾在電線桿旁拍照，導致大熊一直待在電線桿上。」

野生動物部門宣稱，這頭大熊「很可能是被某種對牠具有威脅性的事物嚇到」，才會爬上電線桿受困約一個半小時，並強調：「大熊爬上電線桿的方式，就像牠在森林遇到潛在威脅爬上樹一樣。」

▲ 影片來源：x平台@HCHTelevDigital（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 事件發生在美國新墨西哥州聯合郡56號公路旁，一頭大熊爬上帶電的高壓電線桿頂端後受困，吸引不少駕駛停車圍觀與拍照。

  • 調度員轉交給魚類及野生動物管理局後，對方回覆認為大熊會自己爬下來，因此不會採取行動，並未派人到場處理。

  • 大熊在試圖下爬時遭高壓電擊斃，隔天才被確認死亡。民眾質疑救援延誤，認為相關單位應及早疏導交通並介入處理。

新墨西哥州

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