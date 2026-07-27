猶他州83歲男大峽谷健行失蹤 警消徹夜搜救24小時後尋獲
一名83歲長者在大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)內健行，與同伴失散迷路。當地搜救隊伍獲報後徹夜搜救， 24小時後找到當事人，安全無恙。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，亞利桑納州官員25日在社群媒體公開事件經過。來自猶他州的83歲長者古恩(Gerald Guinn)與一名同伴21日到大峽谷國家公園健行，下午12時半左右兩人來到凱巴布國家森林(Kaibab National Forest)一處「偏遠地區」，分頭找尋在附近的「歷史文物」，並約定下午5時會合；兩人當時並未攜帶任何露營或登山裝備。
然而過了約定時間，同伴仍不見古恩蹤影，自行搜尋無結果後報案求救。
國家公園管理局(NPS)、亞利桑納州科科尼諾郡(Coconino County)及猶他州凱恩郡(Kane County )相關單位接報後，即刻派出搜救隊、無人機及直升機展開搜索，但經過通宵搜尋仍無所獲。
大峽谷國家公園管理局第二天上午接手搜尋工作，並增派直升機及地面搜救隊。凱恩郡警長辦公室搜救隊也再次加入搜尋行動。
午後不久，國家公園管理局收到古恩的手機訊號，救援人員透過手機定位縮小搜索範圍，大致確定了位置，一架直升機最終找到了古恩，他當時身體狀況良好，還能向飛行員揮手。
由於他所在位置地形關係，直升機無法降落，最後由凱恩郡搜救隊約20名人員徒步前往救援。搜救隊表示，古恩「精神狀態良好，只是感覺寒冷，無法行走」。搜救人員給他提供了飲用水及保暖衣物。
搜救人員克服惡劣地形以擔架接力將古恩抬行超過1哩到附近公路，並由醫療人員現場檢查，確認他身體狀況良好後，准許古恩自行離開。
整個救援行動在下午1時30分結束。
失蹤者是來自猶他州的83歲長者古恩（Gerald Guinn）。他與同伴在大峽谷國家公園附近健行時分頭行動，之後失去聯繫並被通報協尋。 接報後，國家公園管理局與地方單位立即派出搜救隊、無人機及直升機徹夜搜尋，但因地形複雜且天候與環境不利，第一晚的搜索並未找到古恩。 第二天午後，搜救人員透過古恩的手機訊號縮小範圍，由直升機先發現他，再由約20名搜救隊員徒步前往。古恩精神良好，只是寒冷且無法行走，最後平安獲救。
精華 FAQ
失蹤者是來自猶他州的83歲長者古恩（Gerald Guinn）。他與同伴在大峽谷國家公園附近健行時分頭行動，之後失去聯繫並被通報協尋。
接報後，國家公園管理局與地方單位立即派出搜救隊、無人機及直升機徹夜搜尋，但因地形複雜且天候與環境不利，第一晚的搜索並未找到古恩。
第二天午後，搜救人員透過古恩的手機訊號縮小範圍，由直升機先發現他，再由約20名搜救隊員徒步前往。古恩精神良好，只是寒冷且無法行走，最後平安獲救。
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