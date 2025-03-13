維州高中田徑賽施暴 她拿接力棒打對手頭致腦震盪

美國諾坎高中田徑選手埃維特在女子4X200公尺接力決賽中，揮舞接力棒毆打隔壁跑道的選手塔珂，影片引發網友撻伐。(取材自X平台)

福斯新聞網報導，維吉尼亞州 一名高中運動員，在女子接力賽中用金屬接力棒毆打對手頭部，她在過彎時高舉的右手揮了至少2下，造成對方腦震盪，甚至可能顱骨骨折。影片在網路瘋傳後引發撻伐，打人運動員受訪稱是「意外」。

維吉尼亞州5日舉行州級高中室內田徑錦標賽，來自諾坎高中（I.C. Norcom High School）的選手埃維特（Alaila Everett）在女子4X200公尺接力決賽中，揮舞接力棒毆打隔壁跑道的選手塔珂（Kaelen Tucker），塔珂痛得拋下手裡的接力棒，用手摀住頭部，痛苦得衝到場中央，因而無法完成比賽。

NEW: High school track runner gets attacked with a baton in the middle of a relay at the VSHL Class 3 State Indoor Championships.



Kaelen Tucker was on the second leg of the 4x200m relay at Liberty University in Lynchburg, VA, when she got smacked in the head.



Tucker suffered a… pic.twitter.com/DXPMwZcaRP — Collin Rugg (@CollinRugg) 2025年3月9日

塔珂7日接受WSET ABC 13訪問憶述，目睹事件發生時，「整個觀眾席都倒抽一口氣」，遠從外地來觀賽的家人也急忙衝下看台確認她的傷勢。塔珂當時幾乎崩潰，不敢相信居然會發生這種事。

賽後，裁判認為這是明顯的襲擊事件，迅速判決諾坎隊伍因嚴重干擾比賽及不當行為被取消資格。

對此，埃維特事後接受WAVY採訪表示這是一場「意外」，並且出示另一個角度的影片，稱當時自己失去平衡，「多次擊中她之後，我的接力棒卡在她背後，然後捲到上面。我再次揮動手臂時失去平衡，她才會被打到」。

埃維特堅稱：「我知道我在幹嘛，我絕對不會故意打人。」

當地聯邦檢察辦公室證實，目前埃維特已經被控襲擊與毆打罪名。

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