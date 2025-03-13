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維州高中田徑賽施暴 她拿接力棒打對手頭致腦震盪

編譯盧思綸／即時報導
美國諾坎高中田徑選手埃維特在女子4X200公尺接力決賽中，揮舞接力棒毆打隔壁跑道的選手塔珂，影片引發網友撻伐。(取材自X平台)
美國諾坎高中田徑選手埃維特在女子4X200公尺接力決賽中，揮舞接力棒毆打隔壁跑道的選手塔珂，影片引發網友撻伐。(取材自X平台)

福斯新聞網報導，維吉尼亞州一名高中運動員，在女子接力賽中用金屬接力棒毆打對手頭部，她在過彎時高舉的右手揮了至少2下，造成對方腦震盪，甚至可能顱骨骨折。影片在網路瘋傳後引發撻伐，打人運動員受訪稱是「意外」。

維吉尼亞州5日舉行州級高中室內田徑錦標賽，來自諾坎高中（I.C. Norcom High School）的選手埃維特（Alaila Everett）在女子4X200公尺接力決賽中，揮舞接力棒毆打隔壁跑道的選手塔珂（Kaelen Tucker），塔珂痛得拋下手裡的接力棒，用手摀住頭部，痛苦得衝到場中央，因而無法完成比賽。

塔珂7日接受WSET ABC 13訪問憶述，目睹事件發生時，「整個觀眾席都倒抽一口氣」，遠從外地來觀賽的家人也急忙衝下看台確認她的傷勢。塔珂當時幾乎崩潰，不敢相信居然會發生這種事。

賽後，裁判認為這是明顯的襲擊事件，迅速判決諾坎隊伍因嚴重干擾比賽及不當行為被取消資格。

對此，埃維特事後接受WAVY採訪表示這是一場「意外」，並且出示另一個角度的影片，稱當時自己失去平衡，「多次擊中她之後，我的接力棒卡在她背後，然後捲到上面。我再次揮動手臂時失去平衡，她才會被打到」。

埃維特堅稱：「我知道我在幹嘛，我絕對不會故意打人。」

當地聯邦檢察辦公室證實，目前埃維特已經被控襲擊與毆打罪名。

https://reurl.cc/W0aD8e

維吉尼亞州

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